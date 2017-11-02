Первый темнокожий кандидат хочет участвовать в выборах президента РФ

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Москва, 2 ноября. Бывший блогер и журналист Самсон Шоладеми заявил, что намерен побороться за пост президента России в 2018 году. О своем выдвижении 40-летний бизнесмен написал на странице в Facebook.

«Я намерен использовать свое выдвижение в кандидаты в президенты как трибуну, чтобы привлечь ваше внимание, внимание общественности, федеральной власти к двум конкретным проблемам моего района — района Ивановское», — цитирует «Ридус» новоиспеченного политика.

Первого темнокожего кандидата в президенты беспокоят вопросы экологии в российской столице, а также незаконное, по его мнению, строительство, проходящее в Терлецком лесопарке.

Шоладеми готов снять свою кандидатуру в пользу кандидата, который сможет привлечь максимальное внимание к этим проблемам.

Напомним, что о своих планах участвовать в предвыборной гонке уже заявили журналистка Ксения Собчак, ее коллега Екатерина Гордон, а также лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова.