Ожидания Москвы по объективности доклада по химоружию в Сирии не оправдались — МИД РФ

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Москва, 2 ноября. Как заявили в МИД РФ, ожидания Москвы относительно того, что доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет объективным, не оправдались. С таким заявление выступил Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Михаил Ульянов.

Как заявил Ульянов, в ближайшие пары недель следует ожидать жарких дипломатических баталий в ООН. «Уже сейчас в западной прессе много инсинуаций, грубых и лживых», — передает корреспондент ФАН слова дипломата.

«Россия категорически выступает любые случаи применения химического оружия, мы за того, чтобы устанавливать виновных и наказывать их», — отметил Ульянов.

В то же время, по словам дипломата, доклад ОЗХО пытается возложить всю ответственность за применение химического оружия на Дамаск.