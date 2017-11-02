МИД РФ отреагировал на объяснения Пентагона о сборе биоматериала россиян

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Москва, 2 ноября. Замглавы МИД Сергей Рябков озвучил позицию министерства по объяснениям Пентагона о целях сбора биоматериалов российских граждан.

В МИД России сочли надуманными объяснения Пентагона о целях сбора биоматериалов российских граждан.

По словам замглавы ведомства, утверждения, что материал собирали для лечебных целей, а точнее создания лекарства против болезней опорно-двигательной системы, не выдерживают никакой критики. Рябков подчеркнул, что для такой деятельности необходимо сначала получить согласие России.

Напомним, изначально о сборе биоматериала на территории всей России заявил Владимир Путин. Речь шла о ДНК и РНК представителей российских этносов, которые могут использоваться для проведения генетических экспертиз.

Отметим, что во время Второй мировой войны японцы пытались создать оружие, направленное только против китайцев.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал объяснение Пентагона «неуклюжей, плохо продуманной легендой», которая скрывает настоящие цели.