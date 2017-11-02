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Политика
МИД РФ отреагировал на объяснения Пентагона о сборе биоматериала россиян
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    МИД РФ отреагировал на объяснения Пентагона о сборе биоматериала россиян

    13:40  2 Ноября 2017
    169

    МИД РФ отреагировал на объяснения Пентагона о сборе биоматериала россиян

    Москва, 2 ноября. Замглавы МИД Сергей Рябков озвучил позицию министерства по объяснениям Пентагона о целях сбора биоматериалов российских граждан.

    В МИД России сочли надуманными объяснения Пентагона о целях сбора биоматериалов российских граждан.

    По словам замглавы ведомства, утверждения, что материал собирали для лечебных целей, а точнее создания лекарства против болезней опорно-двигательной системы, не выдерживают никакой критики. Рябков подчеркнул, что для такой деятельности необходимо сначала получить согласие России.

    Напомним, изначально о сборе биоматериала на территории всей России заявил Владимир Путин. Речь шла о ДНК и РНК представителей российских этносов, которые могут использоваться для проведения генетических экспертиз.

    Отметим, что во время Второй мировой войны японцы пытались создать оружие, направленное только против китайцев.

    Ранее председатель комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал объяснение Пентагона «неуклюжей, плохо продуманной легендой», которая скрывает настоящие цели.

    Автор: Юлия Кошкина
    #рябков
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      15917

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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