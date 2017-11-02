Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ указало на недочеты в выводах США о применении зарина в Сирии
Особое мнение
В Нью-Васюки на ишаке: Дмитрий Лекух об открытии «убийцы русских магистралей»
Следующая Новость
Срочная новость
Неизвестный устроил стрельбу в супермаркете в Бремене, ранен человек
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Нью-Васюки на ишаке: Дмитрий Лекух об открытии «убийцы русских магистралей»

    13:59  2 Ноября 2017
    58

    В Нью-Васюки на ишаке: Дмитрий Лекух об открытии «убийцы русских магистралей»

    У «друзей России» — очередная перемога. Европейская пресса пестрит материалами о торжественном открытии 838-километровой железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс. При этом многие издания отчего-то пишут, что эта закавказская дорога бросает вызов… русским транспортным потокам.

    Тут самое время взглянуть на карту. Свежевыстроенная магистраль связала столицу Азербайджана с высокогорным турецким городком через территорию Грузии. И теперь, по причудливой мысли европейских медиа-комментаторов, она должна стать угрозой грузовым перевозкам по китайскому «Новому шелковому пути» — не только в иранской его части, но и почему-то в российской.

    Более того, по словам министра транспорта Турции Ахмета Арслана, именно этот маршрут может конкурировать с… морскими перевозками, потому как после завершения работ по нему можно будет перевозить пассажиров и грузы «из Пекина в Лондон за 12–15 дней».

    Словом, так и подмывает отыскать на грузинско-турецкой границе населенный пункт Нью-Васюки...

    Зигзаги строительной мысли

    Еще раз вчитаемся в детали проекта.

    Как ожидается, магистраль Баку–Тбилиси–Карс будет перевозить один миллион пассажиров и около 6,5 миллионов тонн грузов в год. Впрочем, по мнению эксплуатантов, уже к 2025 году грузооборот может увеличиться аж до 50 миллионов тонн — если, разумеется, все будет работать, как задумывалось.

    А задумывалось так, что Карс станет лишь промежуточным пунктом на пути с Востока на Запад, в Старый Свет. Правда, строительство узла, который связал бы Европу с Азией, пока не завершено. Его собираются закончить в 2018 году, когда Турция заложит последний камень в железнодорожный тоннель Мармарай, который строится под Мраморным морем.

    В Нью-Васюки на ишаке: Дмитрий Лекух об открытии «убийцы русских магистралей»

    Подразумевается, что грузы из Поднебесной будут каким-то образом приходить в Баку, переправляться на ишаках (зачеркн.) по «железке» в турецкий городок, талантливо огибая солнечную Армению, после чего трястись по Малоазиатскому нагорью до самых Проливов, в районе Царьграда нырять в тоннель — и наконец, через приветливые Болгарию, Сербию и, допустим, Венгрию, достигать изголодавшегося западноевропейского потребителя.

    Что тут можно сказать.

    Россия, президент которой вместе с «хозяином Баку» Ильхамом Гейдар оглы Алиевым находится сейчас с официальным визитом в иранском Тегеране, — по этому поводу никакого беспокойства не высказывает. Как, впрочем, и Иран.

    И не потому, что Владимиру Путину сказать нечего. Просто — не о чем беспокоиться, извините. Проект «стопицотого» альтернативного участка «Нового шелкового пути» известен давно, ничего в нем опасного нет, и мы тут даже не конкуренты.

    Читайте также: Совсем другая статья: Путин избавляет Россию от пут иностранных кредиторов

    Дело в том, что этот коридор идет на юг, на Средиземноморье, и России объективно нет смысла здесь конкурировать — разве только через черноморские порты. Но черноморские порты, инфраструктура которых, кстати, продолжает расширяться, изначально заточены под перевалку российских, а не китайских грузов.

    И нам есть, что через них экспортировать: русские нефть, зерно, уголь и металл — уже этого, в общем, вполне достаточно, чтобы загрузить порты едва ли не «под завязку». Особенно если учитывать «узкое горлышко» Босфора.

    Ну, и, спрашивается, — зачем биться лбом об стену?

    В Нью-Васюки на ишаке: Дмитрий Лекух об открытии «убийцы русских магистралей»

    Мимо России не проскочишь

    Кроме того, стоит учитывать еще один медицинский факт. Северный коридор «Нового шелкового пути», ведущий в наиболее интересные, в смысле транзита, страны Западной и Северной Европы, в любом случае российскую территорию не обойдет.

    Ни по железнодорожному маршруту, который планируется вести через Россию, Белоруссию и Польшу, в обход одной чересчур «цэевропейской» страны. Ни, тем более, через морские перевозки: с тем же растаявшим Северным морским путем ни один железнодорожный коридор по горам и тоннелям даже не планирует конкурировать, ибо морем банально дешевле.

    А вот чего коридору Баку–Тбилиси–Карс точно придется опасаться, так это Суэцкого канала, ведущего в то самое Средиземноморье. Кажется, пока что Суэц ни террористы не взорвали, ни Сахара не засыпала. Работает помаленьку.

    Читайте также: Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    Так что я повременил бы верить «громадью планов» турецкого министра транспорта. Тем паче что морского участка через Каспий грандиозному нью-васюковскому «коридору» в любом случае не миновать. И тут уж придется договариваться как с Россией, так и с Ираном.

    Впрочем, и южный коридор «Нового шелкового пути» частично пойдет из Казахстана на север — угадайте, куда. И вот тут мы своего упускать ни в коем случае не должны.

    Как не должны упускать и транспортный коридор «Север–Юг», который прямо сейчас обсуждают президенты России, Азербайджана и Ирана в Тегеране. Потому что все эти сухопутные маршруты, по большому счету, и создаются, чтобы уйти от господства англосаксонских цивилизаций на море. И цель эта «дуже гарна», как сказали бы обделенные «потоками» небратья.

    Автор: Дмитрий Лекух
    #путин #турция #китай #иран #азербайджан #грузия #алиев #новый шелковый путь #северный морской путь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      15849

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        13:23   2 Ноября 2017
        129
        Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

        Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

        11:36   2 Ноября 2017
        287
        Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

        Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

        9:38   2 Ноября 2017
        15849
        «Географическим абсурдом» назвали в МО РФ заявления США о бегущих из Дейр-эз-Зора

        «Географическим абсурдом» назвали в МО РФ заявления США о бегущих из Дейр-эз-Зора

        5:47   2 Ноября 2017
        1149