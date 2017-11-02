В Нью-Васюки на ишаке: Дмитрий Лекух об открытии «убийцы русских магистралей»

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У «друзей России» — очередная перемога. Европейская пресса пестрит материалами о торжественном открытии 838-километровой железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс. При этом многие издания отчего-то пишут, что эта закавказская дорога бросает вызов… русским транспортным потокам.

Тут самое время взглянуть на карту. Свежевыстроенная магистраль связала столицу Азербайджана с высокогорным турецким городком через территорию Грузии. И теперь, по причудливой мысли европейских медиа-комментаторов, она должна стать угрозой грузовым перевозкам по китайскому «Новому шелковому пути» — не только в иранской его части, но и почему-то в российской.

Более того, по словам министра транспорта Турции Ахмета Арслана, именно этот маршрут может конкурировать с… морскими перевозками, потому как после завершения работ по нему можно будет перевозить пассажиров и грузы «из Пекина в Лондон за 12–15 дней».

Словом, так и подмывает отыскать на грузинско-турецкой границе населенный пункт Нью-Васюки...

Зигзаги строительной мысли

Еще раз вчитаемся в детали проекта.

Как ожидается, магистраль Баку–Тбилиси–Карс будет перевозить один миллион пассажиров и около 6,5 миллионов тонн грузов в год. Впрочем, по мнению эксплуатантов, уже к 2025 году грузооборот может увеличиться аж до 50 миллионов тонн — если, разумеется, все будет работать, как задумывалось.

А задумывалось так, что Карс станет лишь промежуточным пунктом на пути с Востока на Запад, в Старый Свет. Правда, строительство узла, который связал бы Европу с Азией, пока не завершено. Его собираются закончить в 2018 году, когда Турция заложит последний камень в железнодорожный тоннель Мармарай, который строится под Мраморным морем.

Подразумевается, что грузы из Поднебесной будут каким-то образом приходить в Баку, переправляться на ишаках (зачеркн.) по «железке» в турецкий городок, талантливо огибая солнечную Армению, после чего трястись по Малоазиатскому нагорью до самых Проливов, в районе Царьграда нырять в тоннель — и наконец, через приветливые Болгарию, Сербию и, допустим, Венгрию, достигать изголодавшегося западноевропейского потребителя.

Что тут можно сказать.

Россия, президент которой вместе с «хозяином Баку» Ильхамом Гейдар оглы Алиевым находится сейчас с официальным визитом в иранском Тегеране, — по этому поводу никакого беспокойства не высказывает. Как, впрочем, и Иран.

И не потому, что Владимиру Путину сказать нечего. Просто — не о чем беспокоиться, извините. Проект «стопицотого» альтернативного участка «Нового шелкового пути» известен давно, ничего в нем опасного нет, и мы тут даже не конкуренты.

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Дело в том, что этот коридор идет на юг, на Средиземноморье, и России объективно нет смысла здесь конкурировать — разве только через черноморские порты. Но черноморские порты, инфраструктура которых, кстати, продолжает расширяться, изначально заточены под перевалку российских, а не китайских грузов.

И нам есть, что через них экспортировать: русские нефть, зерно, уголь и металл — уже этого, в общем, вполне достаточно, чтобы загрузить порты едва ли не «под завязку». Особенно если учитывать «узкое горлышко» Босфора.

Ну, и, спрашивается, — зачем биться лбом об стену?

Мимо России не проскочишь

Кроме того, стоит учитывать еще один медицинский факт. Северный коридор «Нового шелкового пути», ведущий в наиболее интересные, в смысле транзита, страны Западной и Северной Европы, в любом случае российскую территорию не обойдет.

Ни по железнодорожному маршруту, который планируется вести через Россию, Белоруссию и Польшу, в обход одной чересчур «цэевропейской» страны. Ни, тем более, через морские перевозки: с тем же растаявшим Северным морским путем ни один железнодорожный коридор по горам и тоннелям даже не планирует конкурировать, ибо морем банально дешевле.

А вот чего коридору Баку–Тбилиси–Карс точно придется опасаться, так это Суэцкого канала, ведущего в то самое Средиземноморье. Кажется, пока что Суэц ни террористы не взорвали, ни Сахара не засыпала. Работает помаленьку.

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Так что я повременил бы верить «громадью планов» турецкого министра транспорта. Тем паче что морского участка через Каспий грандиозному нью-васюковскому «коридору» в любом случае не миновать. И тут уж придется договариваться как с Россией, так и с Ираном.

Впрочем, и южный коридор «Нового шелкового пути» частично пойдет из Казахстана на север — угадайте, куда. И вот тут мы своего упускать ни в коем случае не должны.

Как не должны упускать и транспортный коридор «Север–Юг», который прямо сейчас обсуждают президенты России, Азербайджана и Ирана в Тегеране. Потому что все эти сухопутные маршруты, по большому счету, и создаются, чтобы уйти от господства англосаксонских цивилизаций на море. И цель эта «дуже гарна», как сказали бы обделенные «потоками» небратья.