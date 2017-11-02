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Очередная пустышка: Twitter, Facebook и Google опозорились с «российским следом» в США
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    Очередная пустышка: Twitter, Facebook и Google опозорились с «российским следом» в США

    14:10  2 Ноября 2017
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    Очередная пустышка: Google опозорился с «вмешательством» РФ в выборы в США

    Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, это полностью доказали слушания представителей Twitter, Facebook и Google в американском сенате. Такое мнение высказало посольство России в США, опубликовав соответствующий комментарий в Facebook. По мнению российских дипломатов, слушания «подтвердили отсутствие доказательств российского государственного вмешательства в американские президентские выборы». В российском МИД допрос представителей Twitter, Facebook и Google по поводу якобы «российского вмешательства» вызвал возмущение. По мнению политолога Андрея Кошкина, не утихающая в США кампания по «разоблачению» якобы «российского вмешательства» в выборы — единственный ресурс американской внутренней политики, которым пытаются воспользоваться противники президента США Дональда Трампа.

    «Это проблемы исключительно американского общества, которое на сегодняшний день просто больно, — отметил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — В США происходит трансформация в политическом истеблишменте, значительные изменения переживает и средний класс. Нужны серьезные обновления и в экономике, и социальной сфере. Все это вылилось в борьбу за место 45-го президента Соединенных Штатов в ноябре прошлого года. Конечно, Демократическая партия так и не оправилась после победы Дональда Трампа, однако демократы отказались признать свое поражение и начали политическое противостояние с нынешней администрацией Белого дома. А для подобного противостояния нужен инструмент, роль которого выполняет тема якобы «российского вмешательства» в прошедшие выборы. Этот инструмент, эта технология была принята на вооружение, разработана и раскручена в информационном пространстве, созданы целые направления по «исследованию» и «доказательству» вмешательства России во внутренние дела США. Более того, под это «расследование» даже созданы дополнительные органы с большими полномочиями».

    Цель противоборствующих Трампу сил не допустить его переизбрания на следующих выборах

    Все это имеет целью не только унизить Россию, но и любой ценой свалить действующего президента США, отметил политолог.

    «В США продолжается политическая борьба, и цель противоборствующих Трампу сил не допустить его переизбрания на следующих выборах, а еще лучше — довести дело до импичмента, — отметил Андрей Кошкин. — Этим противники Трампа занимаются уже сейчас, поскольку США постепенно начинают входить в новую фазу выборной президентской кампании. Следовательно, эту машину уже не остановить, и от отработанной технологии отказываться никто не собирается. Противники Трампа объявили о «вмешательстве России» всему миру, всем американцам, и теперь отказаться от этих обвинений — значит, опростоволоситься и поставить крест на себе  как на политической силе».

    По словам эксперта, у проигравших выборы демократов просто нет альтернативы, нет другой технологии, кроме как постоянно твердить о якобы «российском вмешательстве».

    «У меня лично создается впечатление, что пока Трамп будет находиться на должности президента США,  этот инструмент — разговоры о «российском вмешательстве» — будет снова и снова генерироваться, обновляться, ему будет придаваться новый импульс, под это будет создаваться новая инфраструктура и т.д. И все это только для того, чтобы обвинить Трампа в «связях с Россией» и свалить его с поста президента», — отметил собеседник ФАН.

    Проигравшая президентскую гонку Хиллари Клинтон сегодня ездит по миру со своей книгой

    Политолог напомнил, что проигравшая президентскую гонку Хиллари Клинтон сегодня ездит по миру со своей книгой, в которой она утверждает, что якобы проиграла только потому, что «русские помогли Трампу».

    «Но доказательств этого никаких нет и, конечно, не будет. Зато и дальше станут появляться различные вымыслы и домыслы, которые будут предлагаться обывателю. Но это всего лишь инструмент политического противостояния, при этом никаких «доказательств», связанных с тем, что такое вмешательство имело место, они, конечно, не найдут по одной причине — Россия не вмешивалась и не собиралась вмешиваться ни в президентские выборы в США, ни вообще в американские дела», — подчеркнул Андрей Кошкин.

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что руководство США просто запугало компании Facebook, Twitter и Google в рамках расследования дела о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы, сообщает «Газета.ру».

    Близкую точку зрения высказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Не было сомнений, что никаких доказательств вмешательства России в президентские выборы в США разбирательство с интернет-компаниями не принесет», — заявила, Захарова, выступая в Совете Федерации.

    «Предоставленные Twitter, Facebook и Google ничтожные цифры и так называемые данные о «степени влияния» России на выборы в США через соцсети и рекламу оказались очередной пустышкой, а сами слушания стали саморазоблачением для антироссийских сил в конгрессе США», — говорится в присланном в редакцию ФАН письме пресс-службы заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия», члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.

    «Эта политическая «ловля блох» — попытка подогрева антироссийской кампании, основанной на бесконечной фабрикации вымыслов и откровенной лжи», — цитирует пресс-служба слова Железняка.

    Автор: Ирина Петрова
    #выборы #сша #трамп #google #кошкин
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      15797

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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