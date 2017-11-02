Очередная пустышка: Twitter, Facebook и Google опозорились с «российским следом» в США

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Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, это полностью доказали слушания представителей Twitter, Facebook и Google в американском сенате. Такое мнение высказало посольство России в США, опубликовав соответствующий комментарий в Facebook. По мнению российских дипломатов, слушания «подтвердили отсутствие доказательств российского государственного вмешательства в американские президентские выборы». В российском МИД допрос представителей Twitter, Facebook и Google по поводу якобы «российского вмешательства» вызвал возмущение. По мнению политолога Андрея Кошкина, не утихающая в США кампания по «разоблачению» якобы «российского вмешательства» в выборы — единственный ресурс американской внутренней политики, которым пытаются воспользоваться противники президента США Дональда Трампа.

«Это проблемы исключительно американского общества, которое на сегодняшний день просто больно, — отметил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — В США происходит трансформация в политическом истеблишменте, значительные изменения переживает и средний класс. Нужны серьезные обновления и в экономике, и социальной сфере. Все это вылилось в борьбу за место 45-го президента Соединенных Штатов в ноябре прошлого года. Конечно, Демократическая партия так и не оправилась после победы Дональда Трампа, однако демократы отказались признать свое поражение и начали политическое противостояние с нынешней администрацией Белого дома. А для подобного противостояния нужен инструмент, роль которого выполняет тема якобы «российского вмешательства» в прошедшие выборы. Этот инструмент, эта технология была принята на вооружение, разработана и раскручена в информационном пространстве, созданы целые направления по «исследованию» и «доказательству» вмешательства России во внутренние дела США. Более того, под это «расследование» даже созданы дополнительные органы с большими полномочиями».

Все это имеет целью не только унизить Россию, но и любой ценой свалить действующего президента США, отметил политолог.

«В США продолжается политическая борьба, и цель противоборствующих Трампу сил не допустить его переизбрания на следующих выборах, а еще лучше — довести дело до импичмента, — отметил Андрей Кошкин. — Этим противники Трампа занимаются уже сейчас, поскольку США постепенно начинают входить в новую фазу выборной президентской кампании. Следовательно, эту машину уже не остановить, и от отработанной технологии отказываться никто не собирается. Противники Трампа объявили о «вмешательстве России» всему миру, всем американцам, и теперь отказаться от этих обвинений — значит, опростоволоситься и поставить крест на себе как на политической силе».

По словам эксперта, у проигравших выборы демократов просто нет альтернативы, нет другой технологии, кроме как постоянно твердить о якобы «российском вмешательстве».

«У меня лично создается впечатление, что пока Трамп будет находиться на должности президента США, этот инструмент — разговоры о «российском вмешательстве» — будет снова и снова генерироваться, обновляться, ему будет придаваться новый импульс, под это будет создаваться новая инфраструктура и т.д. И все это только для того, чтобы обвинить Трампа в «связях с Россией» и свалить его с поста президента», — отметил собеседник ФАН.

Политолог напомнил, что проигравшая президентскую гонку Хиллари Клинтон сегодня ездит по миру со своей книгой, в которой она утверждает, что якобы проиграла только потому, что «русские помогли Трампу».

«Но доказательств этого никаких нет и, конечно, не будет. Зато и дальше станут появляться различные вымыслы и домыслы, которые будут предлагаться обывателю. Но это всего лишь инструмент политического противостояния, при этом никаких «доказательств», связанных с тем, что такое вмешательство имело место, они, конечно, не найдут по одной причине — Россия не вмешивалась и не собиралась вмешиваться ни в президентские выборы в США, ни вообще в американские дела», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что руководство США просто запугало компании Facebook, Twitter и Google в рамках расследования дела о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы, сообщает «Газета.ру».

Близкую точку зрения высказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не было сомнений, что никаких доказательств вмешательства России в президентские выборы в США разбирательство с интернет-компаниями не принесет», — заявила, Захарова, выступая в Совете Федерации.

«Предоставленные Twitter, Facebook и Google ничтожные цифры и так называемые данные о «степени влияния» России на выборы в США через соцсети и рекламу оказались очередной пустышкой, а сами слушания стали саморазоблачением для антироссийских сил в конгрессе США», — говорится в присланном в редакцию ФАН письме пресс-службы заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия», члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.