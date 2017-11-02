Владимир Соловьев назвал подозрительной блокировку ФАН в новостных сервисах Google

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Известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев назвал странной и подозрительной блокировку Федерального агентства новостей в новостном агрегаторе Google.News.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated (США).

При этом агрегатор удалил и весь архив ФАН с момента создания агентства. На данный момент руководство корпорации Google не отвечает на претензии редакции.

«Вообще, нужно дожидаться вразумительного ответа от Google, но уже сейчас все это выглядит странно и подозрительно. Если, по их мнению, ФАН нарушает какой-то закон, то в любом случае они должны провести с вашей редакцией беседу, вступить в диалог и объяснить в чем суть их претензии. Это все звучит ужасно странно, у вас же есть адвокаты, и я думаю, что сейчас самое время им подключиться. Пока это выглядит как технический сбой, но может быть чем-то большим. Не могу пока говорить о том, что это политика, потому что мы не знаем ответа Google, но в любом случае, я надеюсь, что вы восстановите свой архив и вернетесь на эту площадку», — прокомментировал блокировку Соловьев.

Редакция Федерального агентства новостей связывает действия поисковика с недовольством, которое мог вызвать у Google контент ФАН. В частности, речь идет об освещении событий в Сирии, где работают наши корреспонденты.