Блокировку ФАН в Google.News могли санкционировать американские власти — эксперт

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Москва, 2 ноября. Поисковая система Google.News, которая находится под контролем американских владельцев компании Google Incorporated, остановила трансляцию новостей российского издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН). Блокировка началась в ночь с 26 на 27 октября.

Стоит отметить, что Google.News также удалила абсолютно весь архив агентства.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, на сегодняшний день действия США направлены на то, чтобы максимально утаить всю информацию о событиях в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, это необходимо для того, чтобы ничего не говорить об успешных действиях ВКС РФ, а также скрыть преступления коалиции под руководством США.

Как отметил директор фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев, политическая составляющая в данном вопросе не исключена. Эксперт рассказал, что деятельность сервиса Google.News связана с роботизированной агрегацией новостей, сообщает «Политэксперт».

«Однако, несмотря на то, что это робот, его действия можно менять, программировать на определенные действия. Поэтому все агрегаторы новостей «подправляются», и на этом Google подлавливали и раньше», — подчеркнул Рогулев.

Он напомнил, что в ходе избирательной кампании в США специалисты сервиса сделали так, что в агрегаторе намного чаще появлялась фамилия Хиллари Клинтон, нежели Дональда Трампа. Однако не забыли при этом обвинить Россию во «вмешательстве», напомнил эксперт.

Он предположил, что блокировка ФАН может быть связана с политическим давлением.