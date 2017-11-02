Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука

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Донбасс, 2 ноября. ВСУ активно применяют запрещенную тяжелую артиллерию. Киевские силовики обстреляли СЦКК со своими офицерами. Фейки украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 16 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 900 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа.

На мариупольском направлении ВСУ применяли гаубицы калибра 122 мм. По населенным пунктам Саханка и Коминтерново украинскими силовиками было выпущено более 60 артиллерийских снарядов. Огонь велся также из минометов калибра 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно задействовали штатные вооружения боевых машин пехоты, БТР, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины более 43 раза.

ВСУ не дают СЦКК фиксировать срыв «Минска-2»

Распространенной практикой украинской стороны конфликта стали обстрелы наблюдательных пунктов совместного центра контроля и координации прекращения огня. Накануне ВСУ более двух часов обстреливали наблюдательный пункт СЦКК в районе села Безыменное. Более 60 артиллерийских снарядов калибра 122 мм было выпущено по указанному району.

Примечательно, что, помимо специалистов из России и ДНР, на объекте находились и офицеры украинской стороны, о чем ВСУ однозначно были уведомлены. Специалистам центра пришлось укрываться в подвальном помещении. В оперативном командовании ДНР заявили о том, что мотивом данного обстрела являлось сокрытие следов военных преступлений и исключение возможности фиксации сотрудниками СЦКК грубейших нарушений прекращения огня украинской стороной.

В ДНР «запретили»

Очередную не соответствующую действительности новость понесли в сеть украинские СМИ. «В «ДНР запретили эксплуатацию автомобилей с украинскими номерами». Далее по тексту украинские журналисты ссылаются на выдержку из публикации одного из юристов ДНР. В публикации речь идет о так называемой таможенной очистки автомобилей с украинской регистрацией на территории ДНР и о постановке на постоянный учет в органах регистрации МВД ДНР.

При этом, традиционно для себя, украинские СМИ выдернули из контекста описанный выше механизм, не упомянув, что существует и возможность временного ввоза. Для этого автомобили с украинской регистрацией проходят постановку на временный учет, после уже никто не мешает эксплуатировать их на территории ДНР.

В очередной раз получился фейк от представителей медиа Украины, призванный демонизировать власти республики и создать негативное отношение украинцев к ДНР. При этом явно прослеживается, что целевая аудитория, на которую данная «новость» была рассчитана — это жители ДНР, периодически выезжающие на территорию, контролируемую Киевом.

Очередные колонны «техники из РФ» в Донбассе

Серию публикаций в украинских СМИ об «очередных поставках» вооружений из РФ в Донбасс породил пост в соцсети Facebook народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. В своей заметке Тымчук поведал миру о «поставках» ГСМ и военной техники в Донбасс, назвав даже железнодорожные станции, через которые якобы осуществлялось передвижение колонн.

Украинские СМИ тотчас отреагировали массой публикаций, «уличающих режим РФ». «Оккупанты готовятся к зимним боям. На Донбасс из РФ прибыл эшелон с военной техникой», пишут украинские медиа. При этом в «новостях» даже описывается содержимое «эшелона» — это зимняя одежда, военная техника, продовольствие и ГСМ. Отметим, что по сложившейся традиции, доказательств тому, несмотря на указание наименований железнодорожных узлов и перегонов, предъявлено не было.

Но некоторые СМИ все же умудрились проиллюстрировать публикации «доказательствами» в виде фотографий, которые при запросе в поисковых системах определяются на других источниках и повествуют о событиях трехлетней давности в российском Крыму.