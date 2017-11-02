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Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука
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    Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука

    14:10  2 Ноября 2017
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    Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука

    Донбасс, 2 ноября. ВСУ активно применяют запрещенную тяжелую артиллерию. Киевские силовики обстреляли СЦКК со своими офицерами. Фейки украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 16 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 900 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа.

    На мариупольском направлении ВСУ применяли гаубицы калибра 122 мм. По населенным пунктам Саханка и Коминтерново украинскими силовиками было выпущено более 60 артиллерийских снарядов. Огонь велся также из минометов калибра 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

    В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно задействовали штатные вооружения боевых машин пехоты, БТР, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины более 43 раза.

    ВСУ не дают СЦКК фиксировать срыв «Минска-2»

    Распространенной практикой украинской стороны конфликта стали обстрелы наблюдательных пунктов совместного центра контроля и координации прекращения огня. Накануне ВСУ более двух часов обстреливали наблюдательный пункт СЦКК в районе села Безыменное. Более 60 артиллерийских снарядов калибра 122 мм было выпущено по указанному району.

    Примечательно, что, помимо специалистов из России и ДНР, на объекте находились и офицеры украинской стороны, о чем ВСУ однозначно были уведомлены. Специалистам центра пришлось укрываться в подвальном помещении. В оперативном командовании ДНР заявили о том, что мотивом данного обстрела являлось сокрытие следов военных преступлений и исключение возможности фиксации сотрудниками СЦКК грубейших нарушений прекращения огня украинской стороной.

    В ДНР «запретили»

    Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука

    Очередную не соответствующую действительности новость понесли в сеть украинские СМИ. «В «ДНР запретили эксплуатацию автомобилей с украинскими номерами». Далее по тексту украинские журналисты ссылаются на выдержку из публикации одного из юристов ДНР. В публикации речь идет о так называемой таможенной очистки автомобилей с украинской регистрацией на территории ДНР и о постановке на постоянный учет в органах регистрации МВД ДНР.

    При этом, традиционно для себя, украинские СМИ выдернули из контекста описанный выше механизм, не упомянув, что существует и возможность временного ввоза. Для этого автомобили с украинской регистрацией проходят постановку на временный учет, после уже никто не мешает эксплуатировать их на территории ДНР.

    В очередной раз получился фейк от представителей медиа Украины, призванный демонизировать власти республики и создать негативное отношение украинцев к ДНР. При этом явно прослеживается, что целевая аудитория, на которую данная «новость» была рассчитана — это жители ДНР, периодически выезжающие на территорию, контролируемую Киевом.

    Очередные колонны «техники из РФ» в Донбассе

    Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука

    Серию публикаций в украинских СМИ об «очередных поставках» вооружений из РФ в Донбасс породил пост в соцсети Facebook народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. В своей заметке Тымчук поведал миру о «поставках» ГСМ и военной техники в Донбасс, назвав даже железнодорожные станции, через которые якобы осуществлялось передвижение колонн.

    Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука

    Украинские СМИ тотчас отреагировали массой публикаций, «уличающих режим РФ». «Оккупанты готовятся к зимним боям. На Донбасс из РФ прибыл эшелон с военной техникой», пишут украинские медиа. При этом в «новостях» даже описывается содержимое «эшелона» — это зимняя одежда, военная техника, продовольствие и ГСМ. Отметим, что по сложившейся традиции, доказательств тому, несмотря на указание наименований железнодорожных узлов и перегонов, предъявлено не было.

    Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука

    Но некоторые СМИ все же умудрились проиллюстрировать публикации «доказательствами» в виде фотографий, которые при запросе в поисковых системах определяются на других источниках и повествуют о событиях трехлетней давности в российском Крыму.

    Донбасс сегодня: ВСУ обстреляли украинских офицеров СЦКК, фантазии Тымчука

    Автор: Николай Романенко
    #днр #донбасс #новороссия
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      15849

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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