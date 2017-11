В Избранное

Сирия, 2 ноября. Курды проводят принудительную мобилизацию в Хасаке. ИГИЛ1 теряет позиции в городе Дейр эз-Зор. Турецкие солдаты арестовали оплакивающих генерала САА Иссама Захреддина гражданских лиц в провинции Хатай в Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по военным объектам ИГ1 недалеко от города Абу Кемаль в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились одного из командиров КСИР в ходе боев с ИГ в Дейр эз-Зоре; понесли потери в военной технике в столкновениях с ИГ к северу от Хамы.

«Исламское государство»: возобновило бои с САА в квартале Ат-Тадамун на юге Дамаска; утратило здание больницы Аль-Нур и территорию центрального парка в городе Дейр эз-Зор; потеряло три населенных пункта к северо-востоку от Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла занимаемые курдами территории на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: столкнулась с протестом «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» на севере провинции Алеппо; продолжает столкновения с САА на юге Даръа.

Курды: потеряли одного из командиров в результате обстрела ССА в городе Манбидж в северной части Алеппо; проводят принудительную мобилизацию в Хасаке.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых вооруженных столкновениях на юге Дамаска. На этот раз бои разворачиваются между радикалами «Исламского государства»1 и правительственной армией в квартале Ат-Тадамун. Пока неизвестно, какая из сторон выступила инициатором боевых действий. Напомним, ранее сообщалось о противостоянии между террористами ИГ и боевиками вооруженной оппозиции в районе расположенного неподалеку лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук.

Стало известно, что на территории Турции в провинции Хатай турецкие войска арестовали троих мирных жителей за организацию мемориальной службы в память генерала Сирийской арабской армии (САА) Иссама Захреддина, погибшего 18 октября в ходе жестоких боев с ИГИЛовцами в Дейр эз-Зоре. По информации агентства новостей Al Masdar News, задержанные обвиняются в антиправительственной пропаганде.

Провинция Алеппо

Боевики группировки вооруженной оппозиции «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» вышли на митинг у одного из контрольно-пропускных пунктов коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», осудив действия «Нусры»***, совершившей покушение на лидера формирования «Ахрар Аш-Шам» Абу Салеха Талхана. Об этом сообщает Twitter-канал (TNTranslations). Напомним, накануне поступала информация о том, что автомобиль Абу Салеха, являющегося одним из высокопоставленных командиров «Ахрар Аш-Шам», обстреляли исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1, в результате чего он получил ранения.

Тем временем в городе Манбидж в результате артиллерийского обстрела со стороны Сирийской свободной армии (ССА) погиб один из командиров Сирийской демократической армии (SDF) по прозвищу Абу Адиль. Снаряд попал в его автомобиль, сообщает военный источник в сети Twitter (HomsHeartBeat).

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции продолжается противостояние между террористами «Исламского государства» и войсками САР. Накануне ИГ утратило районы Джубейла и Аль-Канамат. Как передает Twitter-канал (C_Military1), под контроль правительственных подразделений также перешли здание больницы Аль-Нур и территория центрального парка. В данный момент бои разворачиваются в квартале Аль-Хамидия.

Тем временем, согласно заявлению Минобороны России, шесть российских бомбардировщиков Ту-22М провели воздушную атаку укрепрайонов и складов с боеприпасами ИГИЛовцев недалеко от стратегического города Абу Кемаль, расположенного близ сирийско-иракской границы. Также в боевом вылете принимали участие военные самолеты Су-30СМ.

Ранее сообщалось о том, что иранское военно-политическое формирование Корпус стражей Исламской революции (КСИР), принимает участие в военной операции по освобождению Абу-Кемаля. Поступила информация о том, что один из командиров КСИР Мохсин Джамаль был убит боевиками ИГИЛ в результате столкновений.

Провинция Идлиб

Вновь отмечаются вооруженные стычки между сирийскими войсками и исламистами вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа на юге региона, передает военный источник на своей странице в Twitter (watanisy). Напомним, в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда 9 июля этого года вступил в силу режим прекращения огня между правительственными силами и Сирийской свободной армией (ССА). Несмотря на это, вооруженные столкновения с объединением «Тахрир Аш-Шам» продолжились, поскольку на данное террористическое формирование перемирие не распространяется.

Провинция Хама

Военный источник в Twitter (Desert61Fox), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает об ожесточенных перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами альянса «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Абу Дали севернее Хамы. По информации Twitter-канала, армия Башара Асада лишилась танка Т-72, однако правительственные новостные порталы данные сведения не подтверждали.

Тот же оппозиционный источник передает, что боевикам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в ходе боев с террористами «Исламского государства» удалось вернуть контроль над населенными пунктами Телль Аль-Сурудж, Абу Харджин и Аник. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хасака

Служащие курдской милиции «Асайиш» начали проводить принудительную мобилизацию молодых людей в столице провинции. Все мужчины, достигшие призывного возраста, должны будут направиться на фронт. На окраинах города устанавливаются новые контрольно-пропускные пункты, чтобы не допустить бегства несогласных. Местные активисты утверждают, что курдские подразделения запускают подобные кампании каждые три месяца. Ранее около 17 мирных граждан были арестованы при попытки пересечь границу с Турцией и направлены на призывные пункты. Оппозиционное агентство новостей The National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces приводит слова представителя Турции в ООН Феридуна Синирлиоглу, который заявил, что курды вербуют детей возрастом менее 15 лет для участия в качестве смертников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

