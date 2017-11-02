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Сирия новости 2 ноября 16.30: курды насильно мобилизуют жителей Хасаки, ИГ теряет позиции в Дейр эз-Зоре
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    Сирия новости 2 ноября 16.30: курды насильно мобилизуют жителей Хасаки, ИГ теряет позиции в Дейр эз-Зоре

    16:30  2 Ноября 2017
    489

    Курды насильно мобилизуют жителей Хасаки

    Сирия, 2 ноября. Курды проводят принудительную мобилизацию в Хасаке. ИГИЛ1 теряет позиции в городе Дейр эз-Зор. Турецкие солдаты арестовали оплакивающих генерала САА Иссама Захреддина гражданских лиц в провинции Хатай в Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: нанесли удары по военным объектам ИГ1 недалеко от города Абу Кемаль в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились одного из командиров КСИР в ходе боев с ИГ в Дейр эз-Зоре; понесли потери в военной технике в столкновениях с ИГ к северу от Хамы.

    «Исламское государство»: возобновило бои с САА в квартале Ат-Тадамун на юге Дамаска; утратило здание больницы Аль-Нур и территорию центрального парка в городе Дейр эз-Зор; потеряло три населенных пункта к северо-востоку от Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла занимаемые курдами территории на севере Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: столкнулась с протестом «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» на севере провинции Алеппо; продолжает столкновения с САА на юге Даръа.

    Курды: потеряли одного из командиров в результате обстрела ССА в городе Манбидж в северной части Алеппо; проводят принудительную мобилизацию в Хасаке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых вооруженных столкновениях на юге Дамаска. На этот раз бои разворачиваются между радикалами «Исламского государства»1 и правительственной армией в квартале Ат-Тадамун. Пока неизвестно, какая из сторон выступила инициатором боевых действий. Напомним, ранее сообщалось о противостоянии между террористами ИГ и боевиками вооруженной оппозиции в районе расположенного неподалеку лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук.

    Стало известно, что на территории Турции в провинции Хатай турецкие войска арестовали троих мирных жителей за организацию мемориальной службы в память генерала Сирийской арабской армии (САА) Иссама Захреддина, погибшего 18 октября в ходе жестоких боев с ИГИЛовцами в Дейр эз-Зоре. По информации агентства новостей Al Masdar News, задержанные обвиняются в антиправительственной пропаганде.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Боевики группировки вооруженной оппозиции «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» вышли на митинг у одного из контрольно-пропускных пунктов коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», осудив действия «Нусры»***, совершившей покушение на лидера формирования «Ахрар Аш-Шам» Абу Салеха Талхана. Об этом сообщает Twitter-канал (TNTranslations). Напомним, накануне поступала информация о том, что автомобиль Абу Салеха, являющегося одним из высокопоставленных командиров «Ахрар Аш-Шам», обстреляли исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1, в результате чего он получил ранения.

    Тем временем в городе Манбидж в результате артиллерийского обстрела со стороны Сирийской свободной армии (ССА) погиб один из командиров Сирийской демократической армии (SDF) по прозвищу Абу Адиль. Снаряд попал в его автомобиль, сообщает военный источник в сети Twitter (HomsHeartBeat).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    В административном центре провинции продолжается противостояние между террористами «Исламского государства» и войсками САР. Накануне ИГ утратило районы Джубейла и Аль-Канамат. Как передает Twitter-канал (C_Military1), под контроль правительственных подразделений также перешли здание больницы Аль-Нур и территория центрального парка. В данный момент бои разворачиваются в квартале Аль-Хамидия.

    Тем временем, согласно заявлению Минобороны России, шесть российских бомбардировщиков Ту-22М провели воздушную атаку укрепрайонов и складов с боеприпасами ИГИЛовцев недалеко от стратегического города Абу Кемаль, расположенного близ сирийско-иракской границы. Также в боевом вылете принимали участие военные самолеты Су-30СМ.

    Ранее  сообщалось о том, что иранское военно-политическое формирование Корпус стражей Исламской революции (КСИР), принимает участие в военной операции по освобождению Абу-Кемаля. Поступила информация о том, что один из командиров КСИР Мохсин Джамаль был убит боевиками ИГИЛ в результате столкновений.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Вновь отмечаются вооруженные стычки между сирийскими войсками и исламистами вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа на юге региона, передает военный источник на своей странице в Twitter (watanisy). Напомним, в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда 9 июля этого года вступил в силу режим прекращения огня между правительственными силами и Сирийской свободной армией (ССА). Несмотря на это, вооруженные столкновения с объединением «Тахрир Аш-Шам» продолжились, поскольку на данное террористическое формирование перемирие не распространяется.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Военный источник в Twitter (Desert61Fox), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает об  ожесточенных перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами альянса «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Абу Дали севернее Хамы. По информации Twitter-канала, армия Башара Асада лишилась танка Т-72, однако правительственные новостные порталы данные сведения не подтверждали.

    Тот же оппозиционный источник передает, что боевикам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в ходе боев с террористами «Исламского государства» удалось вернуть контроль над населенными пунктами Телль Аль-Сурудж, Абу Харджин и Аник. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Служащие курдской милиции «Асайиш» начали проводить принудительную мобилизацию молодых людей в столице провинции. Все мужчины, достигшие призывного возраста, должны будут направиться на фронт. На окраинах города устанавливаются новые контрольно-пропускные пункты, чтобы не допустить бегства несогласных. Местные активисты утверждают, что курдские подразделения запускают подобные кампании каждые три месяца. Ранее около 17 мирных граждан были арестованы при попытки пересечь границу с Турцией и направлены на призывные пункты. Оппозиционное агентство новостей The National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces приводит слова представителя Турции в ООН Феридуна Синирлиоглу, который заявил, что курды вербуют детей возрастом менее 15 лет для участия в качестве смертников.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор #новости сирии #идлиб #даръа #сса #хомс
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    Сирия новости 2 ноября 16.30: курды насильно мобилизуют жителей Хасаки, ИГ теряет позиции в Дейр эз-Зоре
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      23960

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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