Песков напомнил о положительном эффекте санкций США

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Москва, 2 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно оценивает экстерриториальный принцип, которого придерживаются в США. В том числе в вопросах санкций.

«Экстерриториальность подобных законов является для нас неприемлемым проявлением, мы категорически против этого и по-прежнему сохраняем свое крайне негативное отношение к подобным санкционным делам», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Пресс-секретарь также напомнил о существовании положительного эффекта от санкций, о котором говорил президент России Владимир Путин.

Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать пункт летнего закона Вашингтона о санкциях против РФ.

Напомним, что Минфин США выпустил коммюнике, согласно которому американским физическим и юридическим лицам с конца 2018 года запрещено вести дела с российскими компаниями в арктических, сланцевых и энергетических проектах.

