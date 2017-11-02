Отчеты Google и Facebook: российское влияние на выборы в США было минимальным

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Посольство Российской Федерации в США прокомментировало выступления представителей Facebook, Twitter и Google в ходе слушаний в Конгрессе США, посвященных оценке влияния России на ход президентских выборов в США 2016 года.

Дипломатическое представительство заявило, что слушания «подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы». Кроме того, посольство считает, что американские власти пытаются заретушировать отсутствие фактов прямыми оскорблениями и нападками в адрес России.

Так и не найденные «тролли»

31 октября на слушаниях в американском Конгрессе давали показания представители сразу трех крупнейших американских IT-компаний — Google, Twitter и Facebook.

Основной массив антироссийских обвинений базировался на предположении о том, что «пророссийский» контент якобы оказал значительное влияние на ход и результаты прошедших в прошлом ноябре президентских выборов в США.

Представители «китов» утверждали, будто стараниями российских медиакомпаний, в частности «Агентства интернет-исследований», в американских социальных сетях была организована «массированная кампания» по целенаправленному воздействию на общественное мнение, что и привело-де к искажению результатов президентских выборов в США.

Впрочем, как оказалось, никакой «фабрики троллей», о которой так любят рассказывать украинские блогеры и «колбасные» эмигранты из России, «китам» найти не удалось. Оглашенные тремя компаниями данные говорят об обратном — российское влияние на выборы в США было минимальным, а скорее, и вовсе отсутствовало.

Подсчитали — прослезились

Согласно публичному релизу Google, который в целом повторяет позицию компании, доведенную до сведения комиссии Конгресса, владелец сервиса YouTube смог обнаружить в результате напряженных поисков только 18 (!) каналов, которые можно соотнести с российскими медиакомпаниями.

Как следует из текста исследования, в период с июня 2015 года по ноябрь 2016 года на данных каналах было размещено 1108 видео, которые за этот период успели посмотреть аж 309 тысяч пользователей Сети, зашедших с американских IP-адресов.

При этом Google подчеркивает в своем отчете, что данные видео совершенно не пользовались какой-либо популярностью. Лишь 3% из них (33 сюжета) смогли набрать более 5000 просмотров, а большая часть сюжетов и вовсе имела от нескольких единиц до нескольких десятков просмотров.

Еще более комичным в отчете Google выглядит финансовая поддержка этого «воздействия на умы американских избирателей». По данным компании, за полтора года работы этих каналов их владельцем было потрачено на продвижение… 4700 долларов США.

Более того, как подтверждает отчет, таргетирование рекламы данного контента никогда не производилось на какие-то группы американских граждан. Фактически, каналы, связанные с «Агентством интернет-исследований», являлись обычными информационными ресурсами, которых в YouTube миллионы.

Учитывая, что общие заходы на сюжеты YouTube в настоящее время перешагнули отметку 100 млрд обращений в сутки, цифра в 309 тысяч просмотров за полтора года выглядит смехотворной. Именно это и был де-факто вынужден констатировать Google — «политические» сюжеты, размещенные на сервисе YouTube, не оказали никакого влияния на политическую обстановку в США.

Ах да, еще одна пикантная подробность, как раз под масштаб президентских выборов в США. Российское «Агентство интернет-исследований» даже заработало на политических сюжетах в YouTube. Целых 35 долларов!

Facebook: пора считать слонов

Впрочем, судя по всему, Google просто не «просек фишку» о том, как надо рекламировать свои сервисы. Компания Марка Цукерберга подошла к составлению своего отчета более креативно и занимательно, но получилось не менее смешно.

По оценке Facebook, посты, связанные с «интересами России», в своих лентах тем или иным образом увидели 126 млн американцев, или около 40% населения страны! Ну, как «увидели»… Скорее, пролистали в своей ленте, вместе с рекламой ближайшего автосалона, кабинета красоты или поездки на Гавайи.

А вот в части более конкретных цифр у Facebook, как и Google, зияет такая же пустота. В своем исследовании Facebook тоже грешит на «могущественное» «Агентство интернет-исследований»: оно, мол, оплатило рекламу для продвижения 120 страниц в Facebook, на которых с января 2015 года по август 2017 года было размещено около 80 тысяч записей.

Впрочем, и тут нашлось удивительно мало: согласно официальному релизу Facebook, компания насчитала… целых 100.000 долларов США, которые были-де потрачены на продвижение «политических» постов в этой сети. Причем эта сумма тоже оказалась размазана на период в полтора года — с июня 2015-го по ноябрь 2016 года. Получилось целых 5500 долларов в месяц! Дешево же оценил Цукерберг кампанию по «массовому изменению американского общественного мнения»…

Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

Чтобы как-то подсластить пилюлю, Facebook решил добавить в отчет что-нибудь совсем абстрактное, но масштабное. Читаем:

«Всего за месяц до выборов, в октябре 2016 года, социальная сеть заблокировала 5,8 млн поддельных аккаунтов. Кроме того, были удалены 170 аккаунтов в Instagram, где было сделано 120 тыс. публикаций».

Внимание, вопрос: а сколько аккаунтов удалялось ежемесячно модераторами Facebook за нарушение их драконовского пользовательского соглашения месяцем ранее? Или годом позднее? Не пытается ли Facebook выдать обычную работу своего сервиса за борьбу с «русскими шпионами», которая все больше похожа на знаменитую «охоту на ведьм»?

Спецпрокурор требует результат!

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в связи с возможным вмешательством России в выборы в США началось еще весной 2017 года, но за прошедшие полгода следствие топчется на месте. За исключением громких заявлений в адрес Российской Федерации, следствию нечем похвастаться. Подобно протухшей теме «русских хакеров», все более нелепой становится и тема «русских пропагандистов».

Дошло до того, что в процессе поиска хоть каких-то зацепок или жареных фактов следователи прокуратуры занялись… онлайн-игрой Pokemon Go, размещение рекламы в которой они также заподозрили в пагубном влиянии на результаты выборов президента США. Впоследствии, спохватившись, расследование в отношении покемонов все же свернули — Пикачу в роли свидетеля смотрелся бы совсем уж глупо.

Очевидно, что выкрики «русские идут» используются Вашингтоном исключительно для подпитки внутриамериканской политической повестки. Не случайно расследование Мюллера сконцентрировано вокруг ближайшего окружения и родственников Дональда Трампа. Так, в качестве свидетелей уже привлекли Дональда Трампа-младшего и Джареда Кушнера, зятя американского президента.

Совсем другая статья: Путин избавляет Россию от пут иностранных кредиторов

Кроме того, 30 октября стало известно, что экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. В тот же день оба были помещены под домашний арест. Вдобавок к этому, обвинения сформулированы и против «неустановленного круга лиц», которые тоже якобы вступили в сговор с целью недопустимого воздействия на американские выборы. Становится страшно за Харви Вайнштейна — вдруг и он тоже?..

По сути, в США на наших глазах разворачивается знаменитая «битва бульдогов под ковром», описанная Уинстоном Черчиллем: «Сначала небольшое шевеление, а потом на свет божий выбрасывают труп побежденного». Единственное, что поменялось за прошедшие годы, — британский премьер-министр говорил о схватке партийных группировок внутри сталинского СССР, а сегодня худшие приемы политической борьбы незаметно для всех перекочевали в США.

С чем Соединенные Штаты можно поздравить.