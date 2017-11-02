Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

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В ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной на территории США.

Кроме того, в сервисе Google.News был удален и архив всех новостей нашего агентства с момента его создания. До блокировки в сервисе Google.News Федеральное агентство новостей было лидером по освещению событий на территории Сирийской Арабской Республики, действиям российской авиации и сирийской армии по борьбе с международным терроризмом, в частности с группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Заметим, что ФАН постоянно публикует тексты новостного и аналитического характера, а также видеоматериалы о работе своих корреспондентов на территории Сирии, из которых можно предположить, что именно не понравилось Google Incorporated в работе нашего агентства.

Информационная атака

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН блокировку в Google.

«Конечно, Google, вне всякого сомнения, отслеживает правдивую информацию о событиях в Сирии и по возможности находит техническое решение, чтобы она не прошла. При этом в открытую сказать они ничего не могут, находят причины какого-то там технического сбоя или атаки хакеров, но суть от этого не меняется. В результате правдивая информация потеряна, она не стала всеобщим достоянием. Это вызовы 21-го века, информационно-психологическая борьба, которая навязана России. Эта информационно-психологическая война отстаивает интересы экономических и военных структур Запада. Поэтому блокировка Федерального агентства новостей в Google и дела в США в отношении Russia Today и Sputnik — это все звенья одной цепи. Вроде бы есть декларация на свободу слова, но США постоянно пытаются нанести ей юридический, технический и организационный урон. Они мешают донести правдивую информацию до широкой общественности», — пояснил Франц Клинцевич.

«Я допускаю, что блокировка ФАН — это первая ласточка в войне Google против российских СМИ. И общая тенденция этот вывод подтверждает. И они будет и дальше создавать сложности, чтобы пророссийские средства массовой информации имели измененный контент или не могли донести правдивую информацию, которая разоблачает те или иные моменты. Свободы слова, о которой так рьяно говорит и отстаивает Запад, давно нет», — резюмировал Франц Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.