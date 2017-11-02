В России могут расширить условия компенсации за невозвратные авиабилеты

В Избранное

Москва, 2 ноября. Общероссийское объединение пассажиров предложило Госдуме внести поправки в Воздушный кодекс РФ и возвращать деньги за невозвратные авиабилеты в случае болезни родственников и членов семей.

Инициативу организация направила в комитет Госдумы по транспорту и строительству. Эта мера расширит права пассажиров, убежден зампред объединения Илья Зотов, отметив, что в этом году, по его данным, будет перевезено около 100 млн пассажиров, из них более 60% человек используют невозвратные билеты.

«Не менее 1 млн человек в год сталкиваются с такой проблемой и не могут вернуть деньги», — рассказал он в комментарии RT.

Сейчас невозвратный билет можно обменять только в случае таких болезни родственника, с которым был запланирован перелёт, смерти близкого родственника, или в случае, если авиаперевозчик не смог выполнить полёт. В иных ситуациях пассажиру могут возместить только сумму сборов.

Инициативу уже поддержал один из членов комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.