Онищенко о блокировке ФАН в Google.News: Это массовый психоз вокруг победы Трампа

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Санкт-Петербург, 2 ноября. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с блокировкой Федерального агентства новостей (ФАН) в Google.News.

В интервью информационному агентству Nation News Онищенко заявил, что блокировка ФАН — это не просто пример политической цензуры, а еще и медицинский диагноз, сопоставимый с эпилептоидным припадком.

«У Вашингтона начался очередной эпилептоидный припадок по поводу президентских выборов, и «руки Москвы». Это не просто политическая цензура, это массовый психоз вокруг победы Дональда Трампа, это уже медицинский диагноз, а не только политический», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что в ночь с 26 по 27 октября Google.News, принадлежащий американской компании Google Inc., прекратил трансляцию публикаций ФАН.

Сервис также удалил весь архив новостей агентства с момента его создания. Отметим, что до этого инцидента ФАН было лидером среди новостных изданий по освещению военного конфликта в Сирии.

Редакции Федерального агентства новостей связывает блокировку в Google.News с политической цензурой со стороны американских властей. В данный момент в связи с этим готовится обращение в антимонопольную службу и другие контролирующие органы.