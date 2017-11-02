Обратный отсчет начался: во Франции заявили, что США готовят «страшную войну» против России

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Париж, 2 ноября. В настоящее время Вашингтон разработал план по уничтожению своих главных мировых конкурентов — России и Китая — в страшной по своим масштабам войне, в ходе которой США надеются достичь абсолютного доминирования на планете. Как утверждают французские СМИ, непрерывные провокации против России нацелены на то, чтобы спровоцировать Москву нанести первый удар и выставить Вашингтон в выгодном свете, как подвергшуюся нападению жертву.

«Соединенные Штаты хотят уничтожить сначала Россию, а затем Китай в страшной войне для того, чтобы поддержать свою гегемонию, свое планетарное доминирование, — пишет автор портала AgoraVox Том Алдрин. — Статус-кво не может длиться вечно, и незримый обратный отсчет необратимо начался».

По словам автора, США используют любой шанс для того, чтобы втянуть Россию в противостояние — например, отличным поводом для этого стала война в Донбассе, где «преднамеренно используются наиболее подлые, отвратительные и преступные методы для того, чтобы спровоцировать русских и заставить их вмешаться». Схожая ситуация сложилась в Сирии, где вмешательство России сделало очевидной связь между США и террористами.

Самым важным методом провокации, уверен автор, остаются контролируемые Западом СМИ, которые проводят «чистейшую русофобию» в то время как американские политики атакуют российские медиа, где предлагается иная точка зрения на происходящие события и открывают жителям западных стран глаза на то, как США планомерно уничтожали Югославию и Ближний Восток.