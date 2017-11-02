Порошенко призвал сделать Крым «максимально токсичным» для Москвы

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Киев, 1 ноября. Украинские власти будут подавать в международные организации иски на Россию, чтобы международному сообществу было легче вводить санкции против РФ. Такие меры должны, по мнению Киева, привести к добровольному отказу Москвы от полуострова, сообщил украинским СМИ официальный представитель президента Украины Борис Бабин.

«Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по «Меджлису»1 (запрещенная в России организация – прим. ФАН) и образованию на украинском», — сообщил он.

По словам Бабина, Порошенко стремится «сделать полуостров максимально токсичным» для Москвы. Представитель Порошенко также отметил, что власти Украины уже подали на рассмотрение в ООН новую «жесткую» резолюцию.

Напомним, в начале недели делегация Киева внесла на рассмотрение секретариата Генассамблеи ООН дополненный проект резолюции по правам человека в Крыму, в котором потребовала обязать Россию отменить запрет на действие «Меджлиса крымскотатарского народа»1 и предоставить жителям полуострова получать образование на крымскотатарском и украинском языках.

Резолюцию прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, сообщив, что украинские депутаты не перестают удивлять своей «остроумностью». Она подчеркнула, что в процветающем Крыму на конституционном уровне обеспечено соблюдение тех прав, в защиту которых якобы выступает Киев.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума. Более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к России.

1 Организация запрещена на территории РФ.