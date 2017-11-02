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Украина
Порошенко призвал сделать Крым «максимально токсичным» для Москвы
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    Порошенко призвал сделать Крым «максимально токсичным» для Москвы

    12:52  2 Ноября 2017
    355

    Порошенко призвал сделать Крым «максимально токсичным» для Москвы

    Киев, 1 ноября. Украинские власти будут подавать в международные организации иски на Россию, чтобы международному сообществу было легче вводить санкции против РФ. Такие меры должны, по мнению Киева, привести к добровольному отказу Москвы от полуострова, сообщил украинским СМИ официальный представитель президента Украины Борис Бабин.

    «Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по «Меджлису»1 (запрещенная в России организация – прим. ФАН) и образованию на украинском», — сообщил он.

    По словам Бабина, Порошенко стремится «сделать полуостров максимально токсичным» для Москвы. Представитель Порошенко также отметил, что власти Украины уже подали на рассмотрение в ООН новую «жесткую» резолюцию.

    Напомним, в начале недели делегация Киева внесла на рассмотрение секретариата Генассамблеи ООН дополненный проект резолюции по правам человека в Крыму, в котором потребовала обязать Россию отменить запрет на действие «Меджлиса крымскотатарского народа»1 и предоставить жителям полуострова получать образование на крымскотатарском и украинском языках.

    Резолюцию прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, сообщив, что украинские депутаты не перестают удивлять своей «остроумностью». Она подчеркнула, что в процветающем Крыму на конституционном уровне обеспечено соблюдение тех прав, в защиту которых якобы выступает Киев.

    Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума. Более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #украина #крым #бабин
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      15917

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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