Siemens услышал сигналы с Запада: исход спора о крымских турбинах спрогнозировал эксперт

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Москва, 2 ноября. Представитель немецкой компании Siemens в Московском арбитражном суде попросил приостановить спор со структурами Ростеха о легальности поставок турбин для электрических станций в Крым.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, данное решение может быть связано с тем, что «Siemens услышал сигналы с Запада».

Специалист дал свой прогноз относительно спора о крымских турбинах, отметив, что если судебный процесс разрешится в пользу российской стороны, то Siemens будет вынужден уйти с российского рынка или, как второй вариант, вводить какие-либо санкции.

Юшков подчеркнул, что в планах у немецкой компании этого нет, поскольку ее место не будет пустовать — его моментально займет General Electric, передает ФБА «Экономика сегодня».

Он также не исключает вариант, при котором разбирательство может быть продолжено в международных инстанциях. Эксперт считает, что Siemens предпримет попытку пойти на такой шаг, если позволят условия соглашения, заключенного между ним и дочерней компанией Ростеха.

«Хотя последние сигналы, которые идут с Европы, говорят об обратном. Европейские власти не хотели бы создавать дополнительные проблемы Siemens, и подталкивать его к уходу с российского рынка», — подчеркнул он.

В Европе не винят компанию за то, что ее турбины попали в Крым.