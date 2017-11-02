Абсолютный успех: в Китае подвели итоги визита Медведева

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Пекин, 2 ноября. В Китае считают абсолютным успехом визит премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает корреспондент Федерального агентства новостей из КНР.

В четверг, 2 ноября, ведущие китайские СМИ подводят итоги двухдневного визита Медведева в Китайскую Народную Республику. Первые полосы ведущих газет — «Жэньминь жибао» и China Daily — оценивают этот визит как сверхуспешный.

«Никогда еще отношения между нашими странами не были на такой высокой позитивной точке. Практически ни одного вопроса, где бы встретились серьезные разногласия», — вот лейтмотив выступлений всех ведущих китайских политологов, опубликованных в газетах.

В беседе на улицах с простыми гражданами корреспондент ФАН не услышал ни одного плохого слова в адрес России. Визит российского премьера в Китае считают «абсолютным успехом».

Граждане КНР отмечают, что, если американцы спровоцировали экономический кризис, то россиянам самое время повернуться в сторону своего китайского соседа. Этот тезис и подтвердила встреча Медведева с председателем КНР Cи Цзиньпином.

Стороны подписали большой пакет документов о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. Но еще больше российский премьер обрадовал жителей Поднебесной информацией о том, что в настоящее время правительство РФ рассматривает вопрос еще большего смягчения визового режима именно для китайских туристов.

Тем, кто направляется в Россию через Дальний Восток, очень помогает так называемая электронная виза, когда достаточно заполнить формуляр и получить эту визу. Эта виза дает возможность находиться в нашей стране в течение восьми дней, и действует она в течение 30 суток. На данный момент решается вопрос о продлении этого срока до трех недель.

Еще один любопытный факт, который отметил журналист ФАН, посещая китайскую столицу, — невероятную популярность в Пекине получила продукция ликеро-водочных российских предприятий.