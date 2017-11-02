Что не съем, то понадкусываю: в Совфеде ответили анекдотом на новый план Киева по захвату Крыма

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На Украине придумали новый способ вернуть Крым. Об этом сообщил представитель президента Украины Борис Бабин. В частности, украинская сторона намерена пытаться вернуть полуостров путем обращения в судебные органы.

«Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по меджлису1 (запрещенная в РФ организация — прим. ФАН) и образованию на украинском», — заявил Бабин.

В Совфеде ответили анекдотом на новый план Киева по «возвращению» Крыма.

«Я думаю, что это не очень удачная идея. Мне эта затея напоминает старый анекдот: «Что не съем, то понадкусываю». Украине следует помнить, что все иски, которые она подает, она будет оплачивать за счет средств собственного бюджета. И не факт, что эти деньги ей в итоге удастся вернуть, поскольку нет никаких гарантий, что эти иски будут удовлетворены. Я думаю, что это заявление — попытка сделать России как можно больнее любой ценой, потому что тема Крыма закрыта раз и навсегда. Я думаю, с этим фактом даже на Западе уже согласились, а Украина все пытается реанимировать эту тему. Но это бесполезная трата времени и денег. Я думаю, что эта тема абсолютно бесперспективна», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, согласно сюжету анекдота, у украинца был вагон яблок. К нему обратились с просьбой дать одно яблоко, но он ответил отказом. На справедливое замечание о том, что он не сможет съесть все яблоки, украинец ответил: «Что не съем, то понадкусываю».

Ранее Украина внесла в ООН «жесткую» резолюцию по Крыму. В ней содержится требование организовать на территории республики процесс обучения на украинском и крымско-татарском языке. Также Украина настаивает на беспрепятственном доступе в Крым для международных организаций.

В ответ на эту резолюцию сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии ФАН напомнил, что сейчас жители Крыма имеют возможность обучаться на украинском, крымско-татарском и русском языках. Кроме того, он заявил, что Крым присоединился к России в соответствии с нормами международного права.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Подавляющее большинство граждан проголосовало за воссоединение полуострова и РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.