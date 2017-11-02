Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Следователи нашли завещание московского студента, зарезавшего преподавателя
Политика
Что не съем, то понадкусываю: в Совфеде ответили анекдотом на новый план Киева по захвату Крыма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Что не съем, то понадкусываю: в Совфеде ответили анекдотом на новый план Киева по захвату Крыма

    18:07  2 Ноября 2017
    57

    Что не съем, то понадкусываю: в Совфеде ответили анекдотом на новый план Киева по захвату Крыма

    На Украине придумали новый способ вернуть Крым. Об этом сообщил представитель президента Украины Борис Бабин. В частности, украинская сторона намерена пытаться вернуть полуостров путем обращения в судебные органы.

    «Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по меджлису1 (запрещенная в РФ организация — прим. ФАН) и образованию на украинском», — заявил Бабин.

    В Совфеде ответили анекдотом на новый план Киева по «возвращению» Крыма.

    «Я думаю, что это не очень удачная идея. Мне эта затея напоминает старый анекдот: «Что не съем, то понадкусываю». Украине следует помнить, что все иски, которые она подает, она будет оплачивать за счет средств собственного бюджета. И не факт, что эти деньги ей в итоге удастся вернуть, поскольку нет никаких гарантий, что эти иски будут удовлетворены. Я думаю, что это заявление — попытка сделать России как можно больнее любой ценой, потому что тема Крыма закрыта раз и навсегда. Я думаю, с этим фактом даже на Западе уже согласились, а Украина все пытается реанимировать эту тему. Но это бесполезная трата времени и денег. Я думаю, что эта тема абсолютно бесперспективна», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров.

    Что не съем, то понадкусываю: в Совфеде ответили анекдотом на новый план Киева по захвату Крыма

    Напомним, согласно сюжету анекдота, у украинца был вагон яблок. К нему обратились с просьбой дать одно яблоко, но он ответил отказом. На справедливое замечание о том, что он не сможет съесть все яблоки, украинец ответил: «Что не съем, то понадкусываю».

    Ранее Украина внесла в ООН «жесткую» резолюцию по Крыму. В ней содержится требование организовать на территории республики процесс обучения на украинском и крымско-татарском языке. Также Украина настаивает на беспрепятственном доступе в Крым для международных организаций.

    В ответ на эту резолюцию сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии ФАН напомнил, что сейчас жители Крыма имеют возможность обучаться на украинском, крымско-татарском и русском языках. Кроме того, он заявил, что Крым присоединился к России в соответствии с нормами международного права.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Подавляющее большинство граждан проголосовало за воссоединение полуострова и РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #украина #крым #джабаров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      24567

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

        Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

        14:57   2 Ноября 2017
        238
        В Минобороны РФ объяснили, почему ВВС Сирии не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне

        В Минобороны РФ объяснили, почему ВВС Сирии не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне

        14:13   2 Ноября 2017
        327
        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        13:23   2 Ноября 2017
        479
        Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

        Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

        11:36   2 Ноября 2017
        452