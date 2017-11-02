В Госдуме напомнили США о Хиросиме и Нагасаки в ответ на обвинения по Сирии

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Москва, 2 ноября. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия в Госдуме объяснили желанием «заболтать» успехи РФ в Сирии и закрепить за собой позицию геополитического игрока на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказал первый замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

По его мнению, главная причина этих попыток США заключается в том, что сейчас Штаты пытаются доказать мировому сообществу«заболтать те результаты, которые мы имеем сегодня в Сирии». При этом Шхагошев отметил, что сейчас можно говорить о том, что «в Сирии практически близка к окончательной военная победа над ИГИЛ»1, к которой «РФ пришла вместе с Башаром Асадом».

«Вот в чем их главная сейчас причина», — считает депутат.

Кроме того, он указал на то, что «после военной победы мы закрепляем нашу позицию» на Ближнем Востоке, а Саудовской Аравия и Иран активно идут на контакт с российскими властями.

«Вот это все вкупе говорит о том, что США сейчас царапаются за то, чтобы каким-то образом тоже закрепить за собой или удержать какую-то позицию геополитического игрока на Ближнем Востоке. С каждым днем удается это им все хуже и хуже», — сказал он.

Отдельно он отметил, что действия ОЗХО не вызывают доверия: «особенно к известному случаю применения якобы химического оружия со стороны Асада».

«Когда мы имеем факт, что людей начали госпитализировать около 20 человек буквально до того, как произошла эта якобы химическая атака», — заявил политик, напомнив также представители этой организации «отказались выехать на место и прямо там разбираться тем, кто применил это химическое оружие», хотя «здесь ни в коем случае нельзя допускать любительского отношения, нужен очень серьезный разбор».

«Архитекторы и режиссеры Хиросимы и Нагасаки, бомбежки Югославии, Ирака, в конце концов, Ливии обвиняют Россию, нас в бездушности. Ну конечно - тут без комментариев», — резюмировал депутат в комментарии РИА Новости.

Напомним, группировка ИГИЛ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



1 Организация запрещена на территории РФ.