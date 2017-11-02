МИД Польши предупредил, каких украинцев не пустят в страну

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Варшава, 2 ноября. Гражданам Украины, придерживающимся радикально антипольских взглядов, будет отказано во въезде на территорию Польши, заявил глава МИД республики Витольд Ващиковский.

Глава иностранного ведомства отметил, что Варшава понимает, насколько Украина важна для нее с геополитической точки зрения, но не согласна с украинцами, которые считают, что разделяющие Польшу и Украину «вопросы истории могут уйти на второй и третий план». В связи с этим граждане Украины, которые «демонстративно носят форму СС «Галиция», в Польшу не въедут, заявил Ващиковский.

С ограничением на въезд могут столкнуться также лица, которые чинят административные препятствия проведению на украинской территории эксгумационных работ по поиску польских захоронений.

Министр добавил, что по итогам рабочей поездки в Львов, которая запланирована на ближайшее время, будет приниматься решение о возможности визита главы Польши в соседнюю страну.

Ранее глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько рассказал, что Польша с 1 января 2018 года упрощает для украинцев получение вида на жительство. По его мнению страны Евросоюза упрощают свои нормы законодательства для того, чтобы «вытягивать» из Украины самые квалифицированные кадры.