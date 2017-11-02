Аксенов рассказал, кто стоит за повреждением газопроводов и ЛЭП в Крыму

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Симферополь, 2 ноября. За повреждением ЛЭП и газопроводов на Южном берегу Крыма стоят украинские диверсанты, считает глава республики Сергей Аксенов. По его словам, соседи пытаются регулярно сделать «гадости» региону.

Как отметил Аксенов, пока руководить Украиной будут такие люди, как Петр Порошенко и «та компания, которая там у власти», Крым будет жить в «таком тренде» еще какой-то период времени.

«Я думаю, что 100% это сделано руками приезжих из соседнего государства», — отметил Аксенов.

Он также призвал не паниковать в связи с произошедшим. Аксенов добавил, что российские спецслужбы, ФСБ, МВД и Минобороны РФ работают по защите интересов Крыма и крымчан, а это значит, что «угрозы жизни и здоровью крымчан нет», передает РИА Новости.

Напомним, крымский следственный отдел УФСБ квалифицировал как диверсии повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове. Возбуждено три уголовных дела.