Представитель Кевина Спейси рассказал о состоянии актера после скандала

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Лос-Анджелес, 2 ноября. Представитель известного голливудского актера Кевина Спейси рассказал о его состоянии после скандала с домогательствами.

По его словам, лауреату премии «Оскар» требуется время для оценки своего текущего положения. Никакой дополнительной информации по ситуации пока нет, добавил он.

Напомним, что потоковый сервис Netflix прекратил работу над сериалом «Карточный домик» на фоне скандала вокруг исполнителя главной роли Кевина Спейси.

Ранее сообщалось, что еще трое мужчин рассказали о домогательствах со стороны известного актера. По словам мексиканского актера Роберто Кавасоса, Спейси приставал к нему в баре лондонского театра. По словам мексиканца, подобное поведение для актера было вполне привычным. Кроме Кавасоса о домогательствах Спейси сообщили бармен из Великобритании.

Скандал вокруг звезды «Карточного домика» разгорелся после публичного сообщения актера Энтони Рэппа, известного по сериалу «Стартрек», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Variety.