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Сирия сегодня: в Алеппо сдаются боевики, Израиль нанес авиаудар
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    Сирия сегодня: в Алеппо сдаются боевики, Израиль нанес авиаудар

    12:08  2 Ноября 2017
    218

    Сирия сегодня: в Алеппо сдаются боевики, Израиль нанес авиаудар

    Сирия, 2 ноября. На севере Алеппо около двухсот боевиков сдались Сирийской арабской армии (САА). Израильские ВВС нанесли авиаудар по территории Сирийской Арабской Республики (САР). В Министерстве обороны Российской Федерации назвали «географическим абсурдом» заявление международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами о беженцах из освобожденного официальным Дамаском Дейр-эз-Зора. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Боевики сдаются в Алеппо

    Около 200 террористов сдались сирийским властям на севере провинции Алеппо. Сдавшихся участников незаконных вооруженных формирований вывели с неподконтрольной правительству территории через контрольно-пропускной пункт. На нем сотрудники сирийских спецслужб проводили личный досмотр сдавшихся боевиков. Российская военная полиция обеспечивала безопасность периметра.

    «Центром примирения враждующих сторон совместно с властями Сирии была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасного сопровождения и дальнейшего их амнистирования», — сообщил журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон на территории САР Сослан Цебоев.

    Сирия сегодня: в Алеппо сдаются боевики, Израиль нанес авиаудар

    Цебоев пояснил, что договоренность о выводе боевиков осуществлялась со старейшинами и лидерами вооруженных формирований, которые контролируют данную территорию. Линию разграничения перешли 198 сдавшихся участников группировок. Все они были без оружия, многие — ранены, некоторые могут передвигаться лишь на костылях.

    Израиль наносит удар

    Самолеты израильских ВВС нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории САР. Об этом сообщает источник РИА Новости в службе безопасности Ливана.

    «По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа», — рассказал собеседник агентства.

    Системы противовоздушной обороны Сирии в свою очередь ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, сообщили журналистам в ВВС САР.

    Сирия сегодня: в Алеппо сдаются боевики, Израиль нанес авиаудар

    Сами же израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по САР и о своей причастности к нему.

    «На данный момент мы отказываемся от комментариев», — заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

    «Географический абсурд»

    Заявление международной антитеррористической коалиции США о бегстве «тысяч арабов» от правительственных сил в САР — «географический абсурд». С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    «Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ, — Прим. ФАН) Дейр-эз-Зора «тысячах арабов» в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят «не на юг, населенный арабами, а на север», — заявил он.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», Белый дом обвинил Россию в желании сорвать расследование химических атак в Сирии. В свою очередь постпред России в ООН Василий Небензя пояснил, что до принятия проекта резолюции нужно ознакомиться с докладом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #ракка
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      7795

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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