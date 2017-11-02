Сирия сегодня: в Алеппо сдаются боевики, Израиль нанес авиаудар

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Сирия, 2 ноября. На севере Алеппо около двухсот боевиков сдались Сирийской арабской армии (САА). Израильские ВВС нанесли авиаудар по территории Сирийской Арабской Республики (САР). В Министерстве обороны Российской Федерации назвали «географическим абсурдом» заявление международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами о беженцах из освобожденного официальным Дамаском Дейр-эз-Зора. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевики сдаются в Алеппо

Около 200 террористов сдались сирийским властям на севере провинции Алеппо. Сдавшихся участников незаконных вооруженных формирований вывели с неподконтрольной правительству территории через контрольно-пропускной пункт. На нем сотрудники сирийских спецслужб проводили личный досмотр сдавшихся боевиков. Российская военная полиция обеспечивала безопасность периметра.

«Центром примирения враждующих сторон совместно с властями Сирии была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасного сопровождения и дальнейшего их амнистирования», — сообщил журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон на территории САР Сослан Цебоев.

Цебоев пояснил, что договоренность о выводе боевиков осуществлялась со старейшинами и лидерами вооруженных формирований, которые контролируют данную территорию. Линию разграничения перешли 198 сдавшихся участников группировок. Все они были без оружия, многие — ранены, некоторые могут передвигаться лишь на костылях.

Израиль наносит удар

Самолеты израильских ВВС нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории САР. Об этом сообщает источник РИА Новости в службе безопасности Ливана.

«По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа», — рассказал собеседник агентства.

Системы противовоздушной обороны Сирии в свою очередь ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, сообщили журналистам в ВВС САР.

Сами же израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по САР и о своей причастности к нему.

«На данный момент мы отказываемся от комментариев», — заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Географический абсурд»

Заявление международной антитеррористической коалиции США о бегстве «тысяч арабов» от правительственных сил в САР — «географический абсурд». С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ, — Прим. ФАН) Дейр-эз-Зора «тысячах арабов» в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят «не на юг, населенный арабами, а на север», — заявил он.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Белый дом обвинил Россию в желании сорвать расследование химических атак в Сирии. В свою очередь постпред России в ООН Василий Небензя пояснил, что до принятия проекта резолюции нужно ознакомиться с докладом.

1 Организация запрещена на территории РФ.