Пушков ответил шуткой на обвинения сенатора из США в поддержке сепаратизма в Шотландии

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Москва, 2 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил шуткой на высказывания американского политика о вмешательстве России в выборы и референдумы других стран.

«Сенатор А.Кинг обвинил Россию в поддержке шотландского сепаратизма. Осталось обвинить в расширении Сахары и последних ураганах. Абсурд на абсурде», — написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор А.Кинг обвинил Россию в поддержке шотландского сепаратизма. Осталось обвинить в расширении Сахары и посл.ураганах. Абсурд на абсурде — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 2, 2017

Ранее сенатор США Ангус Кинг в ходе слушаний по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США заявил, что российские «киберагенты» ведут работу в Шотландии с целью поддержки второго референдума о её независимости от Великобритании, а также были замешаны в выборах и референдумах других стран.

«Мы знаем, что русские были замешаны во французских и немецких выборах, а сейчас мы узнаём, что они замешаны в разделе Испании... Это сложная глобальная стратегия, она не прекращалась и не прекратится», — отметил политик.

По словам Кинга, Москва использует свободы Запада против него самого:

«Я называю это геополитическим джиу-джитсу, когда они используют наши свободные СМИ и наше открытое общество и способствуют расколу».

Как ранее сообщало URA.RU, Пушков считает, что США вовлекли в информационную войну против России социальные сети. Недавно стало известно содержание заявлений, которые Facebook, Twitter и Google подготовили для слушаний по «российскому делу» в комитете Сената США по юридическим делам.