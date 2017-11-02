Сирия под огнем Израиля: Тель-Авив присоединился к курдам, ИГ и ССА в войне США против Асада

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ВВС Израиля нанесли новый авиаудар по территории Сирии. На этот раз воздушной атаке подверглись промышленный район Хасья, расположенный в 35 километрах к югу от города Хомс, и завод по переработке меди, сообщил военный источник портала Reuters. Он также добавил, что Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, нанесла ответный удар, выпустив ракету «земля – воздух» в направлении вражеского истребителя.

Израильская газета Haaretz передает, что ВВС Израиля вели бомбардировку по складу с оружием, находящемуся в промзоне в предместьях Хомса. Издание Sky News Arabia пишет о четырех ударах, лишь два из которых пришлись по военному объекту правительственных сил САР. Официальный Тель-Авив между тем пока никак не прокомментировал свой очередной приступ военной агрессии в отношении Дамаска.

Напомним, что только за прошлый месяц израильская сторона трижды атаковала объекты сирийских войск и проправительственных подразделений на территории арабской республики. При этом один из ударов был нацелен на батарею зенитно-ракетных комплексов С-200 армии САР. В целом же за все время сирийского кризиса Тель-Авив успел провести около 70 обстрелов и бомбардировок, направленных против официального Дамаска и поддерживающих его ополченческих сил. Атакам неоднократно подвергались также провинции Дамаск и Эль-Кунейтра.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев считает, что данные действия Израиля носят откровенно провокационный характер. Эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) предположил, что Тель-Авив надеется на то, что раздел Сирии все же состоится, и рассчитывает при этом отхватить себе еще часть территорий соседнего государства.

«Такое ощущение, будто Израиль очень ждет, когда Дамаск сам начнет войну с ним. Усиление этого противостояния нужно Тель-Авиву для того, чтобы он мог ввести свои войска в САР и взять под свой контроль ряд районов. Проект по расчленению Сирии никуда не делся, и в рамках данного плана израильская сторона тоже хотела бы оторвать себе какой-то кусок. Тем не менее Тель-Авив видит, что ответы со стороны сирийской армии после тех ударов, которые он наносил раньше, довольно сдержанные, и потому продолжает наглеть, надеясь искусственно разжечь противостояние и получить повод для военной интервенции».

Столь агрессивное отношение Израиля к своему соседу, кроме того, является следствием американского влияния, подчеркивает эксперт. Вашингтон, который рассчитывает разбить Сирию на зоны контроля, безусловно, поощряет действия своего стратегического союзника, возможно, обещая ему часть территорий арабской республики.

«Я уверен, что США регулярно подталкивают Тель-Авив на то, чтобы все время поддерживать нестабильность в САР. Мол, они вот думают, что с помощью ВКС РФ сейчас добьют «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) и все, но нет — надо бить по ним, не давать им поднять голову. И надо отметить, что теперь Израиль развязал самую настоящую агрессию против Сирии, это уже не какие-то отдельные предупредительные удары. Я думаю, что он не успокоится и продолжит наглеть с каждым днем все больше и больше».

Таким образом, Соединенные Штаты используют все ресурсы, мобилизуют и поддерживают всех союзников — как на Западе, так и в самом ближневосточном регионе — с целью свержения Башара Асада и достижения наибольшей напряженности, отмечает Александр Перенджиев. Для этого американцы не гнушаются не только дружбой с так называемой «умеренной оппозицией», частично состоящей из вооруженных исламистских группировок, но и даже сотрудничеством с признанными террористами — боевиками ИГИЛ1.

«Израиль — это еще один инструмент Запада в войне против Башара Асада. Теперь и такой вариант рассматривается уже более серьезно, помимо курдов, ИГИЛ, Сирийской свободной армии (ССА). Используются все средства. Однако по-настоящему воевать с Израилем Сирии было бы очень тяжело, куда сложнее, чем с террористами. Поэтому ситуация образовывается сложная, и она грозит дальнейшей эскалацией».

1 Организация запрещена на территории РФ.