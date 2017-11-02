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Сирия под огнем Израиля: Тель-Авив присоединился к курдам, ИГ и ССА в войне США против Асада
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    Сирия под огнем Израиля: Тель-Авив присоединился к курдам, ИГ и ССА в войне США против Асада

    12:23  2 Ноября 2017
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    ВВС Израиля

    ВВС Израиля нанесли новый авиаудар по территории Сирии. На этот раз воздушной атаке подверглись промышленный район Хасья, расположенный в 35 километрах к югу от города Хомс, и завод по переработке меди, сообщил военный источник портала Reuters. Он также добавил, что Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, нанесла ответный удар, выпустив ракету «земля – воздух» в направлении вражеского истребителя.

    Израильская газета Haaretz передает, что ВВС Израиля вели бомбардировку по складу с оружием, находящемуся в промзоне в предместьях Хомса. Издание Sky News Arabia пишет о четырех ударах, лишь два из которых пришлись по военному объекту правительственных сил САР. Официальный Тель-Авив между тем пока никак не прокомментировал свой очередной приступ военной агрессии в отношении Дамаска.

    Хомс

    Напомним, что только за прошлый месяц израильская сторона трижды атаковала объекты сирийских войск и проправительственных подразделений на территории арабской республики. При этом один из ударов был нацелен на батарею зенитно-ракетных комплексов С-200 армии САР. В целом же за все время сирийского кризиса Тель-Авив успел провести около 70 обстрелов и бомбардировок, направленных против официального Дамаска и поддерживающих его ополченческих сил. Атакам неоднократно подвергались также провинции Дамаск и Эль-Кунейтра.

    Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев считает, что данные действия Израиля носят откровенно провокационный характер. Эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) предположил, что Тель-Авив надеется на то, что раздел Сирии все же состоится, и рассчитывает при этом отхватить себе еще часть территорий соседнего государства.

    «Такое ощущение, будто Израиль очень ждет, когда Дамаск сам начнет войну с ним. Усиление этого противостояния нужно Тель-Авиву для того, чтобы он мог ввести свои войска в САР и взять под свой контроль ряд районов. Проект по расчленению Сирии никуда не делся, и в рамках данного плана израильская сторона тоже хотела бы оторвать себе какой-то кусок. Тем не менее Тель-Авив видит, что ответы со стороны сирийской армии после тех ударов, которые он наносил раньше, довольно сдержанные, и потому продолжает наглеть, надеясь искусственно разжечь противостояние и получить повод для военной интервенции».

    Армия Израиля

    Столь агрессивное отношение Израиля к своему соседу, кроме того, является следствием американского влияния, подчеркивает эксперт. Вашингтон, который рассчитывает разбить Сирию на зоны контроля, безусловно, поощряет действия своего стратегического союзника, возможно, обещая ему часть территорий арабской республики.

    «Я уверен, что США регулярно подталкивают Тель-Авив на то, чтобы все время поддерживать нестабильность в САР. Мол, они вот думают, что с помощью ВКС РФ сейчас добьют «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) и все, но нет — надо бить по ним, не давать им поднять голову. И надо отметить, что теперь Израиль развязал самую настоящую агрессию против Сирии, это уже не какие-то отдельные предупредительные удары. Я думаю, что он не успокоится и продолжит наглеть с каждым днем все больше и больше».

    Башар Асад

    Таким образом, Соединенные Штаты используют все ресурсы, мобилизуют и поддерживают всех союзников — как на Западе, так и в самом ближневосточном регионе — с целью свержения Башара Асада и достижения наибольшей напряженности, отмечает Александр Перенджиев. Для этого американцы не гнушаются не только дружбой с так называемой «умеренной оппозицией», частично состоящей из вооруженных исламистских группировок, но и даже сотрудничеством с признанными террористами — боевиками ИГИЛ1.

    «Израиль — это еще один инструмент Запада в войне против Башара Асада. Теперь и такой вариант рассматривается уже более серьезно, помимо курдов, ИГИЛ, Сирийской свободной армии (ССА). Используются все средства. Однако по-настоящему воевать с Израилем Сирии было бы очень тяжело, куда сложнее, чем с террористами. Поэтому ситуация образовывается сложная, и она грозит дальнейшей эскалацией».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #израиль #курды #саа #сса #хомс #эль-кунейтра #ввс израиля
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      7795

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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