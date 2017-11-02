Курс биткоина вплотную приблизился к 7000 долларов

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Москва, 2 ноября. Цена биткоина в ходе торгов 2 ноября впервые в истории достигла 7000 долларов.

Как следует из данных профильных интернет-ресурсов Coindesk и Coinmarketcap, утром 2 ноября курс биткоина достиг отметки в 7026 долларов, однако в следующие несколько часов немного снизился, при этом общий восходящий тренд сохраняется.

Так дорого самая популярная криптовалюта не стоила еще никогда. В середине сентября биткоин стоил около 3000 долларов, его капитализация на сегодняшний день составляет почти 85 миллиардов долларов, сообщает «Ридус».

Напомним, всего за три дня биткоин прибавил в цене примерно на 17% или 1000 долларов — еще 30 октября криптовалюту можно было купить за 6040 долларов.

Отметим, общая капитализация рынка криптовалют достигла 188,8 миллиарда долларов. Доля биткойна в нем — 61,5% (около 116 миллиардов). С начала года он подорожал более чем на 600%. Увеличение цен происходит на фоне новостей о том, что до конца года биржа CME Group может запустить торговлю фьючерсами на биткойн.