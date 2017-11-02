Российские болельщики могут остаться без билетов на ЧМ-2018 по футболу

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Москва, 2 ноября. Футбольные болельщики встревожены тем, что могут остаться без билетов на матчи домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года.

Накануне окончился первый этап продажи билетов, с банковских карт покупателей начали списываться средства, но те, кто собирался оплатить билет с помощью банковского перевода, получили неприятные сообщения от билетного центра ЧМ: «Оплата за распределенные Вам билеты все еще не была получена FWCTC», сообщает «URA.RU».

По словам екатеринбургского журналиста, его приятельница осталась без билетов на мундиаль-2018 в результате сбоя в банке.

«Решили оплатить билеты банковским переводом, а в банке случился сбой. Оплата в отведенное время не прошла, и болельщики пролетели», — рассказал журналист.

Впрочем, позже проблему удалось решить, обратившись в билетный центр, но на это ушло время и нервы.

В кредитно-финансовых организациях утверждают, что урегулируют вместе с ФИФА все возникшие проблемы.

Напомним, согласно правилам продажи билетов, размещенным на сайте ФИФА, «банковский перевод нужно оформить в течение недели с момента получения подтверждения о приобретении билетов».

Источники в Оргкомитете ЧМ 2018 в курсе, что банки проводят оплату вовремя, но по причине технических сбоев именно ФИФА обрабатывает платежи дольше недели.