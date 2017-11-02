Обиженный Панин в видеопослании припомнил Галкину «всех собак»

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Москва, 2 ноября. Актер Алексей Панин продолжил скандал с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актер отметил, что намерен поставить точку в конфликте, который, напомним, случился после того, как Галкин предложил назначить Панина главой комитета по защите животных и окружающей среды.

Так, в своем обращении актер не обошелся без публичного оскорбления в адрес шоумена.

«Про собак и гавкающего Галкина! Жаль, что такое чмо называется артист! В нашем цеху таких … не бывает!», — написал Панин.

Многие подписчики актера разделили его мнение, оставив свои комментарии под записью. «Галкин перегнул слишком, вообще по сути оскорбил», «Пусть лают! Обсуждают — значит помнят. Ну и пиарятся за Ваш счет», «Алексей, уважаю, не в бровь, а в глаз говорите», «Про гавкающих людей точно подметили», — пишут поклонники Панина, передает интернет-издание «Дни.Ру».

@maxgalkinru #МаксимГалкин #Галкин #АлексейПанин #Панин Про собак и гавкающего Галкина!???????????????? Жаль что такое чмо называется артист!???? В нашем цеху таких ублюдков не бывает! A post shared by Alexey Panin (@alekseypanin77) on Nov 1, 2017 at 3:21am PDT

Ранее Галкин ответил на выпады Панина, который назвал пародиста «гомосексуалистом, который живет со старой женщиной». Шоумен снял видеоролик, в котором зачитал стихи собственного сочинения на тему нетрадиционной сексуальной ориентации.