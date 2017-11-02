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Обиженный Панин в видеопослании припомнил Галкину «всех собак»
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    Обиженный Панин в видеопослании припомнил Галкину «всех собак»

    12:17  2 Ноября 2017
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    Обиженный Панин в видеопослании припомнил Галкину «всех собак»

    Москва, 2 ноября. Актер Алексей Панин продолжил скандал с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актер отметил, что намерен поставить точку в конфликте, который, напомним, случился после того, как Галкин предложил назначить Панина главой комитета по защите животных и окружающей среды. 

    Так, в своем обращении актер не обошелся без публичного оскорбления в адрес шоумена.

    «Про собак и гавкающего Галкина! Жаль, что такое чмо называется артист! В нашем цеху таких … не бывает!», — написал Панин.

    Многие подписчики актера разделили его мнение, оставив свои комментарии под записью. «Галкин перегнул слишком, вообще по сути оскорбил», «Пусть лают! Обсуждают — значит помнят. Ну и пиарятся за Ваш счет», «Алексей, уважаю, не в бровь, а в глаз говорите», «Про гавкающих людей точно подметили», — пишут поклонники Панина, передает интернет-издание «Дни.Ру».

    Ранее Галкин ответил на выпады Панина, который назвал пародиста «гомосексуалистом, который живет со старой женщиной». Шоумен снял видеоролик, в котором зачитал стихи собственного сочинения на тему нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Обиженный Панин в видеопослании припомнил Галкину «всех собак»

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #галкин #панин
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      7857

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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