Депутат Госдумы связал отставку министра обороны Британии с «растущей мощью России»

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Москва, 2 ноября. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал новость об отставке министерства обороны Великобритании Майкла Фэллона. По его словам, в уходе Фэллона не стоит искать политический подтекст, скорее всего, возникла необходимость подобрать более профессионального в данной области человека.

«Это их внутренние перестановки, я не думаю, что здесь следует искать какой-то политический подтекст. Но то, что у них постоянно возникают опасения растущей мощи вооруженных сил Российской Федераций, очевидно», — цитирует депутата агентство РИА Новости.

По словам Морозова, власти Соединенного Королевства решили подобрать более профессионального человека, который, как им видится, сможет «противостоять растущей мощи».

Депутат также добавил, что сейчас происходит обновление и, конечно, переформатирование военно-политической ситуации в Европе. Лондону необходим более грамотный специалист, считает Морозов.

Напомним, что в Великобритании произошел скандал, связанный с обозревателем газеты Sunday Express Джулии Хартли-Брюер. По ее словам, Фэллон приставал к ней во время ужина на одной из конференции Консервативной партии. После огласки СМИ Фэллон во всем признался, отметив, что давно извинился за свое поведение.