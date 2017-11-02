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Общество
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Политика
Литва назвала строительство российской АЭС в Белоруссии «ядерной угрозой»
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    Литва назвала строительство российской АЭС в Белоруссии «ядерной угрозой»

    11:25  2 Ноября 2017
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    Литва назвала строительство российской АЭС в Белоруссии «ядерной угрозой»

    Вильнюс, 2 ноября. Литва считает строительство «Росатомом» небольшой АЭС в белорусском городе Островец «ядерной угрозой» и новым «российским геополитическим проектом». Об этом в интервью Foreign Policy заявил литовский дипломат Дарюс Дегутис.

    Строительство АЭС в Белоруссии ведется в рамках проекта «Росатома», цель которого – помочь возведению 19 новых АЭС в разных странах мира, среди которых Венгрия, Финляндия и Турция. Инициатива стала возможной благодаря кредиту в 10 млрд долларов, который «Росатом» получил от одного из российских банков. Для самой Белоруссии новая АЭС – способ укрепить свою энергетическую безопасность и создать конкуренцию на рынке электроэнергии в Скандинавии и Прибалтике, а также потенциальный источник прибыли.

    Однако литовские власти сочли белорусскую АЭС «ядерной угрозой, которая продвигается к восточной границе Евросоюза» и, кроме того, попыткой Москвы «пробиться на европейский энергетический рынок», чтобы установить свое политическое влияние в регионе и «держать страны ЕС под башмаком».

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    «С самого начала это делалось для того, чтобы запугать нас. У Белоруссии есть право на развитие своей атомной энергетики, но тут происходит нечто куда большее, чем это. Это ещё один российский геополитический проект на наших границах», — заявил Дегутис.

    Литва практически во всех действиях России находит агрессию и стремится избавиться от общего исторического наследия. Напомним, ранее у советских памятников в Литве установили таблички о «несоответствии исторической правде».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #белоруссия #литва #росатом #энергетика
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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