Литва назвала строительство российской АЭС в Белоруссии «ядерной угрозой»

В Избранное

Вильнюс, 2 ноября. Литва считает строительство «Росатомом» небольшой АЭС в белорусском городе Островец «ядерной угрозой» и новым «российским геополитическим проектом». Об этом в интервью Foreign Policy заявил литовский дипломат Дарюс Дегутис.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется в рамках проекта «Росатома», цель которого – помочь возведению 19 новых АЭС в разных странах мира, среди которых Венгрия, Финляндия и Турция. Инициатива стала возможной благодаря кредиту в 10 млрд долларов, который «Росатом» получил от одного из российских банков. Для самой Белоруссии новая АЭС – способ укрепить свою энергетическую безопасность и создать конкуренцию на рынке электроэнергии в Скандинавии и Прибалтике, а также потенциальный источник прибыли.

Однако литовские власти сочли белорусскую АЭС «ядерной угрозой, которая продвигается к восточной границе Евросоюза» и, кроме того, попыткой Москвы «пробиться на европейский энергетический рынок», чтобы установить свое политическое влияние в регионе и «держать страны ЕС под башмаком».

«С самого начала это делалось для того, чтобы запугать нас. У Белоруссии есть право на развитие своей атомной энергетики, но тут происходит нечто куда большее, чем это. Это ещё один российский геополитический проект на наших границах», — заявил Дегутис.

Литва практически во всех действиях России находит агрессию и стремится избавиться от общего исторического наследия. Напомним, ранее у советских памятников в Литве установили таблички о «несоответствии исторической правде».