Уровень безработицы в России достиг рекордно низких показателей с 2014 года

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Москва, 2 ноября. Уровень безработицы в России снижается и вернулся к показателям четырехлетней давности. Об этом свидетельствуют данные, представленные в отчете Минэкономразвития.

По данным ведомства, в сентябре текущего года, уровень безработицы в стране достиг годового минимума в 5,2%, при этом число занятых граждан увеличилось более чем на 254 тысячи человек.

В свою очередь, по данным Росстата, безработица в России находится на уровне 5%, однако, как отмечают эксперты, в своих расчетах ведомство не учитывает сезонность, а значит, данные Минэкономразвития более репрезентативны, сообщает «Ura.ru».

Эксперты также подчеркивают, что уровень в 5,2% — это вполне комфортный показатель для России, так как еще большее снижение безработицы может демотивировать жителей страны хорошо работать.

Отметим, в настоящее время Россия по данному показателю встала в один ряд с такими странами, как США и Великобритания, где уровень безработицы составляет 4,3% и 4,4% соответственно. При этом в Италии, Испании и Греции количество безработных превышает 10%.