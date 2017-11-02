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Общество
«Довольно глазеть на труп»: Кадыров призвал похоронить Ленина
Общество
«Довольно глазеть на труп»: Кадыров призвал похоронить Ленина
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    «Довольно глазеть на труп»: Кадыров призвал похоронить Ленина

    11:12  2 Ноября 2017
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    «Довольно глазеть на труп»: Кадыров призвал похоронить Ленина

    Грозный, 2 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина. По его мнению, это будет самым верным с исторической точки зрения решением. Кроме того, предать земле, по его мнению, нужно и череп наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата.

    При этом Кадыров подчеркнул, что решать вопрос о захоронении Ленина «должен, конечно же, президент России Владимир Путин», однако лично он убежден: «довольно глазеть на труп Ленина». «И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана», — написал политик в Telegram-канале.

    По мнению главы Чечни, это неправильно, когда «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком». Если решение о предании тела Ленина земле будет принято, то, как подчеркнул он, это оно будет «самым верным с исторической точки зрения».

    Кроме того, Кадыров добавил, что захоронить стоить не только тело Ленина, но и останки наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, «голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга". 

    Напомним, череп наиба долгое время находился  в фондах Военно-медицинской академии в Петербурге, затем его передали в Музей антропологии и этнографии Академии наук. С 2009 года он находится в музее Истории Религии Санкт-Петербурга в 2009-м году.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #президент #кадыров #чечня #ленин #захоронение
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