Суд отказался приостановить рассмотрение иска Siemens по крымским турбинам

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Москва, 2 ноября. Арбитражный суд Москвы отказался приостановить рассмотрение иска компании Siemens к структурам Ростеха поводу законности поставки турбин Siemens для электростанций, строящихся в Крыму.

Представитель Siemens обратился к суду с просьбой о приостановке дела до окончания рассмотрения параллельного иска ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 35% принадлежит «Силовым машинам», на 65% — Siemens), в котором истец требует признать незаконной сделку между ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и СТГТ от 10 марта 2015 года.

Как считает заявитель, судебный акт по тому делу будет иметь в настоящем деле обязательное значение.

Против приостановления возразил представитель «ВО «Технопромэкспорт». Он считает, что это делается для того, чтобы затянуть рассмотрение встречного иска структур Ростеха, передает РИА Новости.

Напомним, 30 октября девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ на арест крымских турбин по иску Siemens к структурам Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт».