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Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США
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    Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

    11:36  2 Ноября 2017
    159

    Депутат Госдумы связал блокировку ФАН в Google с двойными стандартами США

    В ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированная на территории Соединенных Штатов.

    Более того, в сервисе Google.News был удален и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. До блокировки в сервисе Google.News ФАН являлось лидером по освещению вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республики (САР), действий сирийской армии и российских ВКС по борьбе с международным терроризмом, в том числе и с «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

    Федеральное агентство новостей постоянно публикует видеоматериалы о работе своих корреспондентов в САР, из которых можно предположить, чем именно не понравилось Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

    Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к нашим новостям является актом политической цензуры, которая выгодна американскому правительству, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

    Двойные стандарты

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что, вероятнее всего, Google блокирует Федеральное агентство новостей за освещение событий в Сирии: за то, что мы неоднократно ловили Запад на поставках вооружения террористам, что рассказываем правду о том, кто на самом деле применял в САР химическое оружие. Таким образом, по мнению депутата, ФАН ломает Западу все информационные атаки, направленные против официального Дамаска и России.

    «К великому сожалению, сегодня позиция Соединенных Штатов и союзников — это, прежде всего, максимально умолчать о событиях в Сирии. Почему? Потому, что, во-первых, это успехи Вооруженных сил Российской Федерации совместно с Сирийской арабской армией. Во-вторых, преступления, по-другому никак не назовешь, которые совершаются со стороны западной коалиции, в том числе и поддержка вооруженной оппозиции, и применение химического оружия, и нанесение ракетно-бомбовых ударов в отношении мирного населения страны. И, конечно, наши средства массовой информации не скрывают все эти вещи негативного характера, которые присущи западной коалиции, и показывают успехи ВКС РФ и проблему сирийского конфликта. Разминирование страны, оказание гуманитарной помощи не в интересах западной коалиции. Именно поэтому Google стирает новости вашего информационного агентства. Это политика двойных стандартов», — пояснил Юрий Швыткин.

    Отметим, что редакция ФАН считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей нашего агентства в сервис Google.News. Чтобы принудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #сирия #google
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      7857

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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