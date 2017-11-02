Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

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В ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированная на территории Соединенных Штатов.

Более того, в сервисе Google.News был удален и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. До блокировки в сервисе Google.News ФАН являлось лидером по освещению вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республики (САР), действий сирийской армии и российских ВКС по борьбе с международным терроризмом, в том числе и с «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

Федеральное агентство новостей постоянно публикует видеоматериалы о работе своих корреспондентов в САР, из которых можно предположить, чем именно не понравилось Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к нашим новостям является актом политической цензуры, которая выгодна американскому правительству, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

Двойные стандарты

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что, вероятнее всего, Google блокирует Федеральное агентство новостей за освещение событий в Сирии: за то, что мы неоднократно ловили Запад на поставках вооружения террористам, что рассказываем правду о том, кто на самом деле применял в САР химическое оружие. Таким образом, по мнению депутата, ФАН ломает Западу все информационные атаки, направленные против официального Дамаска и России.

«К великому сожалению, сегодня позиция Соединенных Штатов и союзников — это, прежде всего, максимально умолчать о событиях в Сирии. Почему? Потому, что, во-первых, это успехи Вооруженных сил Российской Федерации совместно с Сирийской арабской армией. Во-вторых, преступления, по-другому никак не назовешь, которые совершаются со стороны западной коалиции, в том числе и поддержка вооруженной оппозиции, и применение химического оружия, и нанесение ракетно-бомбовых ударов в отношении мирного населения страны. И, конечно, наши средства массовой информации не скрывают все эти вещи негативного характера, которые присущи западной коалиции, и показывают успехи ВКС РФ и проблему сирийского конфликта. Разминирование страны, оказание гуманитарной помощи не в интересах западной коалиции. Именно поэтому Google стирает новости вашего информационного агентства. Это политика двойных стандартов», — пояснил Юрий Швыткин.

Отметим, что редакция ФАН считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей нашего агентства в сервис Google.News. Чтобы принудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд.

1 Организация запрещена на территории РФ.