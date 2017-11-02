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Сирия: Минобороны РФ за сутки зафиксировало восемь нарушений перемирия
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    Сирия: Минобороны РФ за сутки зафиксировало восемь нарушений перемирия

    11:00  2 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ за сутки зафиксировало восемь нарушений перемирия

    Москва, 2 ноября. Военное ведомство России сообщило о нарушениях режима перемирия в провинциях Алеппо, Эль-Кунейтра и Сувейда.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии  сообщили, что за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен в провинциях Сувейда (1), Эль-Кунейтра (3) и Алеппо (4). Мониторинговая группа Анкары зафиксировала три случая стрельбы в провинции Дамаск.

    Министерство обороны России оценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Стрельбу беспорядочного характера вели боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (группировки запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ за сутки зафиксировало восемь нарушений перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #минобороны рф #перемирие
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