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Пьяная агрессивная женщина избила двух полицейских в Ленобласти
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    Пьяная агрессивная женщина избила двух полицейских в Ленобласти

    11:08  2 Ноября 2017
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    Пьяная агрессивная женщина избила двух полицейских в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 2 ноября. Подвыпившая жительница Ленобласти вступила в рукопашную схватку с пытавшимся урезонить ее полицейским. Инцидент произошел в городе Волосово.

    «Пытаясь воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, она нанесла удар рукой в область лица одному из прибывших сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

    Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», после того, как правоохранителям все же удалось остановить разбушевавшуюся женщину и доставить ее в отделение полиции, она продолжила буянить и нанесла еще одному полицейскому удар в лицо.

    В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», причем во время исполнения им своих служебных обязанностей. Ей может грозить до пять лет лишения свободы.

    Автор: Валентин Меликов
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