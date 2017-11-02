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Новости Сирии
Богданов прокомментировал планы США создать пятую зону деэскалации в Сирии
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    Богданов прокомментировал планы США создать пятую зону деэскалации в Сирии

    10:52  2 Ноября 2017
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    Богданов прокомментировал планы США создать пятую зону деэскалации в Сирии

    Казань, 2 ноября. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов прокомментировал планы США о создании в Сирии пятой зоны деэскалации.

    Он отметил, что на переговорном процессе в Астане работа ведется и в контакте с американской стороной, но говорить о создании пятой зоны, по мнению Москвы, пока рано.

    «Работа ведётся и в Астане, и в контактах с американскими партнёрами. Так что пока ещё говорить рано об этом», — подчеркнул Богданов.

    Напомним, 31 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время слушаний в комитете по иностранным делам сената США, касающихся применения военной силы заявил, что Штаты работают над созданием дополнительных зон деэскалации в Сирии.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #сирия #мид рф #богданов #деэскалация
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