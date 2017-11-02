Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года

Минобороны РФ опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ, ВВС Израиля нанесли удар по Сирии, сыну главы МВД Украины Александру Авакову не хватило электронного браслета, нью-йоркскому террористу грозит смертная казнь, министр обороны Британии подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.