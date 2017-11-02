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Общество
«Довольно глазеть на труп»: Кадыров призвал похоронить Ленина
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Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года

    Минобороны РФ опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ, ВВС Израиля нанесли удар по Сирии, сыну главы МВД Украины Александру Авакову не хватило электронного браслета, нью-йоркскому террористу грозит смертная казнь, министр обороны Британии подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
    11:09 2 Ноября 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ1 в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года

    Российское оборонное ведомство опубликовало видео залпового удара крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство1 (ИГ, ИГИЛ1) в Сирии. Ракеты были запущены с подлодки «Великий Новгород». Удары были нанесены по ключевым объектам террористов в провинции Дейр эз-Зор.
     

    ВВС Израиля нанесли удар по Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года

    Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по объектам на территории Сирии. Как сообщается, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана. Израильская авиация атаковала оружейный завод в районе населенного пункта Хасия к югу от Хомса. Сирийские ПВО ответили ударами по израильским истребителям. Руководство Израиля отказалось комментировать нанесение ударов по оружейному складу в Сирии.
     

    Суд Киева отпустил сына главы МВД Авакова

    Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года

    Сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова отпустили под личное обязательство. Александр Аваков должен носить электронный браслет и являться в правоохранительные органы по требованию. Александр Аваков проходит обвиняемым по делу о закупке рюкзаков для нацгвардии Украины в конце 2014 года. Позднее стало известно, что для отпущенного судом под личное обязательство Александра Авакова не хватило электронного браслета.
     

    Нью-йоркскому террористу грозит смертная казнь

    Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года

    Уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, который совершил теракт в Нью-Йорке, может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Обвинения в терроризме против молодого мужчины, подозреваемого в совершении теракта, выдвинул исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Ким. Саипова обвиняют по двум статьям: материальная поддержка террористической организации «Исламское государство», насилие над людьми, которых он сбил автомобилем, и повреждении транспортных средств.
     

    Министр обороны Великобритании Фэллон подал в отставку

    Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года

    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку. Глава военного ведомства покинул свой пост на фоне обвинений в неподобающем поведении в общении с журналисткой. Инцидент произошел более десяти лет назад — политик якобы положил руку женщине на колено, что расценивается как сексуальное домогательство. «Я признаю, что в прошлом вел себя неподобающим образом для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку», — гвоорится в письме Фэллона премьер-министру Терезе Мэй.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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