Видеодайджест новостей, утро 2 ноября 2017 года

Минобороны РФ опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ1 в Сирии
Российское оборонное ведомство опубликовало видео
залпового удара крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство1
(ИГ, ИГИЛ1
) в Сирии. Ракеты были запущены с подлодки «Великий Новгород». Удары были нанесены по ключевым объектам террористов в провинции Дейр эз-Зор.
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по объектам на территории Сирии
. Как сообщается, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана. Израильская авиация атаковала оружейный завод в районе населенного пункта Хасия к югу от Хомса. Сирийские ПВО ответили ударами по израильским истребителям. Руководство Израиля отказалось комментировать нанесение ударов по оружейному складу в Сирии.
Суд Киева отпустил сына главы МВД Авакова
Сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова отпустили под личное обязательство
. Александр Аваков должен носить электронный браслет и являться в правоохранительные органы по требованию. Александр Аваков проходит обвиняемым по делу о закупке рюкзаков для нацгвардии Украины в конце 2014 года. Позднее стало известно, что для отпущенного судом под личное обязательство Александра Авакова не хватило электронного браслета.
Нью-йоркскому террористу грозит смертная казнь
Уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, который совершил теракт в Нью-Йорке, может грозить пожизненное заключение или смертная казнь
. Обвинения в терроризме против молодого мужчины, подозреваемого в совершении теракта, выдвинул исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Ким. Саипова обвиняют по двум статьям: материальная поддержка террористической организации «Исламское государство», насилие над людьми, которых он сбил автомобилем, и повреждении транспортных средств.
Министр обороны Великобритании Фэллон подал в отставку
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку. Глава военного ведомства покинул свой пост на фоне обвинений в неподобающем поведении
в общении с журналисткой. Инцидент произошел более десяти лет назад — политик якобы положил руку женщине на колено, что расценивается как сексуальное домогательство. «Я признаю, что в прошлом вел себя неподобающим образом для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку», — гвоорится в письме Фэллона премьер-министру Терезе Мэй.
1 Организация запрещена на территории РФ.