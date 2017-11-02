Борьба бульдогов под ковром: политолог спрогнозировал развитие конфликта Авакова и Порошенко

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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну главы МВД Украины Александру Авакову по «делу о рюкзаках», его отпустили под подписку о невыезде. Он обязан сдать загранпаспорт, а также носить электронный браслет. Также ему запрещено покидать место регистрации. Отметим, что это самая мягкая мера пресечения, предусмотренная украинским законодательством.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что происходящее вокруг Александра Авакова — последствия противостояния украинского президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова.

«Ослабление Авакова выгодно Порошенко. Арест произошел через достаточно продолжительное время после выявления этого инцидента с рюкзаками. Он произошел в момент обострения политической ситуации в стране. Это однозначно говорит о политических причинах ареста. Давление на Авакова необходимо Порошенко для того, чтобы глава МВД проявлял больше лояльности к действующему украинскому лидеру. Домашний арест, а не заключение в следственный изолятор говорит о том, что процесс переговоров между двумя сторонами движется. Говорить о том, что нацгвардия будет силовыми методами будет противостоять Порошенко и штурмовать администрацию президента, не приходится. Это очень неожиданный сценарий, хотя на Украине может произойти все, что угодно. Я думаю, в данном случае речь идет о согласовании позиций Авакова и Порошенко по отношению к третьей силе — к так называемому «Михомайдану», который продвигают американцы», — рассуждает политолог.

По словам Асафова, с помощью ареста Авакова-младшего Порошенко пытается избежать досрочных выборов президента и депутатов Верховной рады, а также добиться консолидации с главой МВД, чтобы совместно противостоять оппозиционным деструктивным силам.

Что касается ответных действий Арсена Авакова, Александр Асафов предположил, что детям Порошенко ничего не угрожает.

«Я не думаю, что его дети находятся под ударом и вовлечены в какие-то системные коррупционные истории. Но активизация политического ландшафта, обусловленная многими факторами, может привести к войне компроматов. Наружу может всплыть история, совершенно не связанная с коррупцией. Например, уклонение от уплаты налогов или от военной службы, фальшивый диплом, как это произошло в случае с Гройсманом», — продолжает Асафов.

При этом Асафов исключил изменение меры пресечения сыну Авакова, хотя и напомнил, что на Украине возможно все.

«Демонстративное снятие с депутатов неприкосновенности, возбуждения и закрытия уголовных дел против высших чиновников — это все инструменты политической игры. Всерьез они могут бороться только с «рукой России» либо с бывшими депутатами «Партии регионов», часть из которых перешла в «Оппозиционный блок». Против этих граждан возможны реальные дела, реальные следствия, обвинения и посадки. Все остальное — это имитация. Я не думаю, что сыну Авакова стоит опасаться реального заключения. На прямую конфронтацию Аваков и Порошенко не пойдут, потому что ни у первого, ни у второго недостаточно сил. Они будут создавать видимость, как говорится, «борьбу бульдогов под ковром», — подытожил Асафов.

Политолог и публицист Андрей Ваджра также высказал мнение, что Порошенко пытается оказать давление на Авакова, поскольку последний отвел силы полиции от здания Верховной рады, где сейчас проходит акция протеста.

«Естественно, что ответным ходом Порошенко стало возбуждение уголовного дела против сына Авакова. Тем более, что этот инцидент уже достаточно давно расследуется, по нему накопилось достаточно много материалов. Противостояние Авакова и Порошенко находится в самом разгаре. Главный вопрос сейчас состоит в том, как ответит Аваков. Учитывая его психологические особенности, я не думаю, что Аваков пойдет на попятную. Скорее всего конфликт будет разгораться», — говорит Ваджра.

При этом он исключил вариант, когда нацгвардия Украины попыталась бы штурмом взять администрацию президента. По словам аналитика, военнослужащие придерживаются хоть каких-то норм морали, в отличие от представителей радикалов.

«Он будет вставлять палки в колеса режиму Порошенко и делать какие-то ответные ходы. Надо учитывать, что помимо нацгвардии Аваков оказывает влияние и на вооруженные формирования, и на невооруженные, и на те, которые могли бы быть вооружены. Тот же полк «Азов». Механизмов воздействия на президента у Авакова достаточно много, часть из них выходит за рамки его полномочий как министра внутренних дел», — говорит Ваджра.

Политолог тоже исключил такой вариант, когда дети Порошенко могли бы оказаться под ударом.