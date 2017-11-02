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«Бесчеловечный режим падет»: Захарченко ждет прихода к власти на Украине «вменяемых людей»
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    «Бесчеловечный режим падет»: Захарченко ждет прихода к власти на Украине «вменяемых людей»

    10:55  2 Ноября 2017
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    «Бесчеловечный режим падет»: Захарченко ждет прихода к власти на Украине «вменяемых людей»

    Донецк, 2 ноября. Войну в Донбассе удастся остановить, когда к руководству Украиной придут «вменяемые люди», заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время онлайн-конференции с жителями Донбасса.

    Захарченко рассказал, когда ДНР сможет вести прямой диалог с Киевом.

    «Если нынешний бесчеловечный режим падет, и к руководству Украиной придут вменяемые люди, то мы сможем остановить войну и перейти к переговорам» — констатировал лидер ДНР.

    «Бесчеловечный режим падет»: Захарченко ждет прихода к власти на Украине «вменяемых людей»

    Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что украинская армия за последние сутки обстреляла 15 населенных пунктов Донецкой народной республики. При атаке киевские силовики использовали танки, минометы различных калибров, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #всу #киев #донбасс #захарченко #война
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