САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ крупный участок к востоку от станции Т-2

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Дейр эз-Зор, 2 ноября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продвигаются к ключевому городу Абу-Кемаль.

Источник в провинции Дейр эз-Зор сообщает, что Сирийская арабская армия на настоящий момент находится в 50 километрах от населенного пункта Абу-Кемаль, расположенного около сирийско-иракской границы. Город является последним крупным оплотом террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в данном регионе.

В ходе наступательной операции при воздушной поддержке российской военной авиации армейцы освободили от боевиков 18-километровый участок территории к востоку от насосной станции Т-2, уже зачищенной от игиловцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.