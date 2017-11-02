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САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ крупный участок к востоку от станции Т-2
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    САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ крупный участок к востоку от станции Т-2

    10:47  2 Ноября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ крупный участок к востоку от станции Т-2

    Дейр эз-Зор, 2 ноября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продвигаются к ключевому городу Абу-Кемаль.

    Источник в провинции Дейр эз-Зор сообщает, что Сирийская арабская армия на настоящий момент находится в 50 километрах от населенного пункта Абу-Кемаль, расположенного около сирийско-иракской границы. Город является последним крупным оплотом террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в данном регионе.

    В ходе наступательной операции при воздушной поддержке российской военной авиации армейцы освободили от боевиков 18-километровый участок территории к востоку от насосной станции Т-2, уже зачищенной от игиловцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #т-2
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