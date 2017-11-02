Два начальника управлений СК РФ, расследовавших ДТП в ХМАО, отстранены  от службы

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Москва, 2 ноября. Председатель СК России Александр Бастрыкин отстранил от службы руководителей следственных управлений до завершения служебных проверок по жалобам родителей погибших в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск детей.

Напомним, ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло 4 декабря. В аварии, где столкнулись автобус с детской командой по спортивной акробатике, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети.

В ходе недавней поездки в регион, Бастрыкин провел встречу с родителями погибших в ДТП детей, которые пожаловались, что к уголовной ответственности были привлечены только водители, директор школы и собственник автобуса, но никто из чиновников.

По данным заявлениям проводится проверка. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, председатель СК России распорядился отстранить от службы руководителя четвертого следственного управления ГСУ СК РФ Руслана Ибиева, его зама Дмитрия Корешникова, а также руководителя СУ СК РФ по ХМАО-Югре Анвара Ахмедзянова.