Обвиняемый в «тюремных пытках» ближайший соратник Саакашвили задержан на Украине

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Киев, 2 октября. Бывший соратник Михаила Саакашвили, экс-руководитель департамента военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава, разыскиваемый на родине по ряду громких уголовных дел о растрате и «тюремных пытках», задержан на Украине. Об этом сообщила главная прокуратура Грузии.

Кардава был объявлен в розыск по линии Интерпола с 13 февраля 2013 года. В Грузии суд заочно рассматривает пять уголовных дел в отношении экс-чиновника.

«В отношении Кардавы использован экстрадиционный арест, и вопрос его экстрадиции в Грузии будет решен согласно украинскому законодательству», — уточнили в ведомстве.

В розыск бывший соратник Саакашвили был объявлен по обвинению в соучастии в пытках и организации насильственных действий сексуального характера. Кроме того, ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате государственных средств.

В январе 2014 года Тбилисский горсуд заочно приговорил его к девяти годам тюрьмы по делу о пытках, незаконном лишении свободы, а также злоупотреблении служебными полномочиями.