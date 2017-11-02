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Политика
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Украина
Обвиняемый в «тюремных пытках» ближайший соратник Саакашвили задержан на Украине
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    Обвиняемый в «тюремных пытках» ближайший соратник Саакашвили задержан на Украине

    10:42  2 Ноября 2017
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    Обвиняемый в «тюремных пытках» ближайший соратник Саакашвили задержан на Украине

    Киев, 2 октября. Бывший соратник Михаила Саакашвили, экс-руководитель департамента военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава, разыскиваемый на родине по ряду громких уголовных дел о растрате и «тюремных пытках», задержан на Украине. Об этом сообщила главная прокуратура Грузии.

    Кардава был объявлен в розыск по линии Интерпола с 13 февраля 2013 года. В Грузии суд заочно рассматривает пять уголовных дел в отношении экс-чиновника. 

    «В отношении Кардавы использован экстрадиционный арест, и вопрос его экстрадиции в Грузии будет решен согласно украинскому законодательству», — уточнили в ведомстве.

    В розыск бывший соратник Саакашвили был объявлен по обвинению в соучастии в пытках и организации насильственных действий сексуального характера. Кроме того, ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате государственных средств. 

    В январе 2014 года Тбилисский горсуд заочно приговорил его к девяти годам тюрьмы по делу о пытках, незаконном лишении свободы, а также злоупотреблении служебными полномочиями.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #саакашвили #грузия #задержание #соратник
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