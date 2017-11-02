Сирия: в Камышлы состоялись переговоры курдов и властей Дамаска

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Камышлы, 2 ноября. Курдские «Сирийские демократические силы» провели переговоры с представителями правительства Сирийской арабской республике в провинции Хасака.

Источник в провинции Хасака сообщил о переговорах, состоявшихся в населенном пункте Камышлы на севере Сирии. Отмечается, что в переговорах участвовало командование оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) и представители официального Дамаска.

Итоги переговоров на данный момент не оглашаются, источник предполагает, что темой диалога стала ситуация, сложившаяся в городе Ракка, недавно освобожденном курдами от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и действия курдов в провинции Дейр эз-Зор.

Отмечается, что проведению переговоров содействовали сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Negotiations took place in Qamishlo btwn PYD and regime under Russian supervision.Ali Mamlouk,Mikhail Bogdanov and Shahoz Hesen were present — Thomas Oz (@ThomasOz_) November 1, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.