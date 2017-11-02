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Сирия: в Камышлы состоялись переговоры курдов и властей Дамаска
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    Сирия: в Камышлы состоялись переговоры курдов и властей Дамаска

    10:36  2 Ноября 2017
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    Сирия: в Камышлы состоялись переговоры курдов и властей Дамаска

    Камышлы, 2 ноября. Курдские «Сирийские демократические силы» провели переговоры с представителями правительства Сирийской арабской республике в провинции Хасака.

    Источник в провинции Хасака сообщил о переговорах, состоявшихся в населенном пункте Камышлы на севере Сирии. Отмечается, что в переговорах участвовало командование оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) и представители официального Дамаска.

    Итоги переговоров на данный момент не оглашаются, источник предполагает, что темой диалога стала ситуация, сложившаяся в городе Ракка, недавно освобожденном курдами от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и действия курдов в провинции Дейр эз-Зор.

    Отмечается, что проведению переговоров содействовали сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #хасака #камышлы
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