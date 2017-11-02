Египетский юрист призвал насиловать девушек в рваных джинсах

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Каир, 2 ноября. Выступая в телешоу, египетский юрист призвал жителей страны домогаться и насиловать женщин, которые «не уважают себя» и носят рваные джинсы. По словам Наби аль-Вахша, «домогаться женщин в таких джинсах — это патриотически долг, а насиловать их — долг национальный».

Такое заявление юрист сделал в ходе обсуждения египетского законопроекта о запрещении «распутства» для борьбы с проституцией. По словам аль-Вахша, девушки, которые обнажают части своих ног, когда носят рваные джинсы, сами приглашают мужчин к насилию над ними.

«Девушки должны уважать себя, чтобы уважали их, — заявил юрист. — Защищать общественную мораль — даже важнее, чем защищать границы страны».

Как отмечает «Политэксперт», заявления аль-Вахша вызвали возмущение в Египте. Против призывающего насиловать женщин законоведа выступил Национальный совет по делам женщин. Там подчеркивают, что его заявления являются прямым нарушением египетской конституции.

Отметим, столицу Египта ранее признали самым опасным в мире городом для женщин — в Каире царят сексуальные домогательства и насилие в отношении женщин.