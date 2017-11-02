Двухголовый малыш с двумя сердцами родился в Индии

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Москва, 2 ноября. В Индии на свет появился двухголовый ребенок с двумя сердцами. При этом сиамские близнецы имели раздельные легкие, но одну печень и другие органы.

Необычный малыш родился в одной из медицинских клиник штата Амбайогай. Мать знала об отклонении в развитии ребенка, но все равно решила доносить его до конца, сообщает «Ньюинформ». Кесарево сечение было сделано женщине на тридцать шестой неделе беременности.

Специалисты сообщили, что подобное строение внутренней системы организма наблюдается лишь у 10% сиамских близнецов.

Отмечается, что после рождения они не смогли самостоятельно дышать. Близнецы были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через сутки скончались.

Напомним, в мае в Китае была проведена успешная операция по разделению сиамских близнецов.