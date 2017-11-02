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Семью из США, сбежавшую от пиратов, обнаружили в бразильских джунглях Амазонки
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    Семью из США, сбежавшую от пиратов, обнаружили в бразильских джунглях Амазонки

    10:34  2 Ноября 2017
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    Семью из США, сбежавшую от пиратов, обнаружили в бразильских джунглях Амазонки

    Москва, 2 ноября. Семью американцев, которым удалось спастись от пиратов, напавших на них во время переправы через Амазонку, обнаружили в Бразилии.

    Супружеская пара и их двое детей трех и семи лет плыли по Амазонке на доске для серфинга. Их заметили жители деревни в бразильском штате Пара, сообщает местный новостной портал globo.com. Американцы были испуганы и истощены, но никаких травм медики у них не обнаружили.

    Налет пиратов на семью, переправлявшуюся через Амазонку, произошел в понедельник. У туристов похитили вещи, но самим им удалось спастись.

    Напомним, ранее стало известно, сколько зарабатывают в России «интернет-пираты»

    Автор: Татьяна Барашкова
    #амазонка #пираты #джунгли
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