Производители табака попросили Медведева сохранить в тайне состав сигарет

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Москва, 2 ноября. Производители табака направили письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой провести дополнительное обсуждение «Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», которую предложили в Минздраве.

Проект нового антитабачного закона уже внесен на рассмотрение в кабмин страны. Однако производители этой продукции обратили внимание, что он нанесет серьезный урон как бизнесу, так экономике.

«(Законопроект. — Прим. ФАН) может негативно сказаться на отрасли, в которой занято более десяти тысяч человек и которая обеспечивает поступления только от акцизов в федеральный бюджет на уровне 500 миллиардов рублей ежегодно», — цитирует их «Интерфакс».

Письмо Медведеву было направлено ассоциацией «Табакпром», а также Советом по вопросам развития табачной продукции.

Среди требований производителей табака было и сохранение в тайне состава и технологии производства сигарет. Они напомнили, что обязаны отправлять соответствующий отчет в Минздрав.