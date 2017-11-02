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Политика
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Общество
Производители табака попросили Медведева сохранить в тайне состав сигарет
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    Производители табака попросили Медведева сохранить в тайне состав сигарет

    10:35  2 Ноября 2017
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    Производители табака попросили Медведева сохранить в тайне состав сигарет

    Москва, 2 ноября. Производители табака направили письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой провести дополнительное обсуждение «Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», которую предложили в Минздраве.

    Проект нового антитабачного закона уже внесен на рассмотрение в кабмин страны. Однако производители этой продукции обратили внимание, что он нанесет серьезный урон как бизнесу, так экономике. 

    «(Законопроект. — Прим. ФАН) может негативно сказаться на отрасли, в которой занято более десяти тысяч человек и которая обеспечивает поступления только от акцизов в федеральный бюджет на уровне 500 миллиардов рублей ежегодно», — цитирует их «Интерфакс».

    Письмо Медведеву было направлено ассоциацией «Табакпром», а также Советом по вопросам развития табачной продукции.

    Производители табака попросили Медведева сохранить в тайне состав сигарет

    Среди требований производителей табака было и сохранение в тайне состава и технологии производства сигарет. Они напомнили, что обязаны отправлять соответствующий отчет в Минздрав.

    «В этой связи дополнительные требования к раскрытию информации об ингредиентах представляются чрезмерными», — констатируют они в своем послании.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #медведев #сигареты #табак #программа #обсуждение
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