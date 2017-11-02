Сегодня в Сети: Трамп требует казни для террориста, ЦСКА и «Спартак» в ЛЧ, сын Авакова отпущен
Сегодня в Интернете, 2 ноября. Смертная казнь для нью-йоркского террориста Сайфулло Саипова, ЦСКА и «Спартак» бьются в Лиге чемпионов, обвиненный в коррупции сын Арсена Авакова может уйти от ответственности.
Смертная казнь для террориста
Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипов должен быть приговорен к смертной казни. Об этом Трамп сообщил через свой Twitter.
«Нью-йоркский террорист был рад, попросил повесить флаг ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1, ИГ1, ИГИЛ1 — прим.) в своей палате в больнице. Он убил восемь человек, серьезно ранил 12. Должен получить смертную казнь!» — приводит перевод твита Трампа «Газета.ру», сохраняя авторскую стилистику.
«Трамп потребовал смертной казни для Сайфулло Саипова, совершившего теракт в Нью-Йорке Прав. Таких нужно уничтожать без сантиментов», — согласен политолог Армен Гаспарян.
«Давно говорю, что смертная казнь должна быть. Наигрались в демократию и хватит», — соглашается блогер с ником Дмитрий сын Владимира.
«А как же гуманность? Где все наши правозащитники, почему еще не осудили кровожадность тирана?» — иронизирует Somebody.
«В Нью-Йорке мораторий на смертную казнь с 2007 года», — напоминает Alex Citrus.
«В связи с атакой в Нью-Йорке разыскивается еще один гражданин Узбекистана», — сообщает Twitter «Голоса Америки».
«ФБР просит общественность помочь дать информацию о Мухаммаде Кадырове, который, предположительно, причастен к смертоносному теракту в Нью Йорке», — сообщает Alexalex, приводя фотографию разыскиваемого.
«Исполнитель теракта на Манхэттене намеревался совершить второй теракт на Бруклинском мосту», — сообщает StanRadar.
ЦСКА и «Спартак» в Лиге чемпионов
ЦСКА со счетом 2:1 в гостях одержал волевую победу над швейцарским «Базелем» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Победа позволила армейцам сравняться по очкам с идущим вторым «Базелем», однако швейцарцы опережают россиян по дополнительным показателям. При этом ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
В то же время московский «Спартак» на выезде проиграл испанской «Севилье» со счетом 1:2. После четырех туров действующие чемпионы России занимают третье место в группе и также сохраняют шансы на плей-офф.
Также появилась информация, что болельщиков «Спартака» неласково встретила испанская полиция. Пользователи Twitter не оставили эти новости без внимания.
«Крутая победа ЦСКА! Там, где снова могли проиграть, взяли трудовые три очка. Заслуженно. П.С. Головина в основу сборной», — советует Иван Лосев.
«1-2 CSKA! Yes, sir!» — радуется Lotfi Wada.
«Базель» — ЦСКА 1-2! Wernbloom! What a turn around! Still fighting for qualification! (Какой поворот! Все еще борются за квалификацию!)» — радуется Stephen Fenton.
«Севилья» — «Спартак». После игры полиция не выпускала болельщиков из бара. Вышли через кухню и черный ход», — жалуется спартаковский болельщик Аrkady Lee.
«ЦСКА — шесть очков в ЛЧ, «Спартак» — пять очков в ЛЧ», — радуется пользователь Дворовый.
Аваков — сын Авакова
Сын главы украинского МВД Арсена Авакова — Александр Аваков, которого подозревают в коррупционных преступлениях, отпущен из-под стражи под подписку о невыезде и личное обязательство с обязанностью носить электронный браслет. Пользователи соцсетей охотно обсуждают проблемы, возникшие в семье Аваковых.
«Суд Киева обязал сына главы МВД Украины носить электронный браслет», — сообщает RuNews24.ru.
«Сыну главы МВД Украины не хватило электронного браслета: в связи с этим пока не уточняется, будет ли Александр Аваков вообще носить такой», — приводит интересные подробности пользователь с ником Субкомментарий.
«Александр Аваков вышел на свободу под личное обязательство после больших торгов. Авакову-старшему вернули сына», — сообщает Екатерина Уманец.
«И сказал Александр Аваков: "Я не сбегу". Папой клянусь!» — шутит блогер с ником Разбор полетов.
«К концу дня (среды) в информпространстве Украины задержанный по "делу рюкзаков" Александр Аваков окончательно превратился в "сына Милосердова"», — вспоминает трогательного героя фильма «Гараж» пользователь с ником Вредная Евдокия.
«В течение трех месяцев 2017 года — с 26 января по апрель — Аваков-младший постоянно проживал за пределами Украины. Имеет три загранпаспорта», — предупреждает блогер с ником Жизнь в резервации.
«Никифорова и Александр Аваков, декабрь 2014 года, в тот самый период "дела рюкзаков". Комментировать не буду — пока», — пишет Oleg Panfilov, приводя соответствующую фотографию.
Напомним, убитая под Киевом два дня назад активная участница майдана и АТО Амина Окуева до первого замужества и принятия ислама носила имя Анастасия Никифорова.
1 Организация запрещена на территории РФ.