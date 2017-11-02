Сегодня в Сети: Трамп требует казни для террориста, ЦСКА и «Спартак» в ЛЧ, сын Авакова отпущен

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Сегодня в Интернете, 2 ноября. Смертная казнь для нью-йоркского террориста Сайфулло Саипова, ЦСКА и «Спартак» бьются в Лиге чемпионов, обвиненный в коррупции сын Арсена Авакова может уйти от ответственности.

Смертная казнь для террориста

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипов должен быть приговорен к смертной казни. Об этом Трамп сообщил через свой Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

«Нью-йоркский террорист был рад, попросил повесить флаг ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1, ИГ1, ИГИЛ1 — прим.) в своей палате в больнице. Он убил восемь человек, серьезно ранил 12. Должен получить смертную казнь!» — приводит перевод твита Трампа «Газета.ру», сохраняя авторскую стилистику.

«Трамп потребовал смертной казни для Сайфулло Саипова, совершившего теракт в Нью-Йорке Прав. Таких нужно уничтожать без сантиментов», — согласен политолог Армен Гаспарян.

Трамп потребовал смертной казни для Сайфулло Саипова, совершившего теракт в Нью-Йорке



Прав. Таких нужно уничтожать без сантиментов — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) November 2, 2017

«Давно говорю, что смертная казнь должна быть. Наигрались в демократию и хватит», — соглашается блогер с ником Дмитрий сын Владимира.‏

Давно говорю,что смертная казнь должна быть.наигрались в демократию и хватит — ДмитрийсынВладимира (@dimavladimirson) November 2, 2017

«А как же гуманность? Где все наши правозащитники, почему еще не осудили кровожадность тирана?» — иронизирует Somebody‏.

А как же гуманность? Где все наши правозащитники, почему еще не осудили кровожадность тирана ? — somebody (@07Somebody) November 2, 2017

«В Нью-Йорке мораторий на смертную казнь с 2007 года», — напоминает Alex Citrus‏.

В Нью-Йорке мараторий на смертную казнь с 2007 года. — Alex Citrus (@citrusian) November 2, 2017

«В связи с атакой в Нью-Йорке разыскивается еще один гражданин Узбекистана», — сообщает Twitter «Голоса Америки».

В связи с атакой в Нью-Йорке разыскивается еще один гражданин Узбекистана https://t.co/g66ZkKn09N pic.twitter.com/5NCyaimgHX — Голос Америки (@GolosAmeriki) November 2, 2017

«ФБР просит общественность помочь дать информацию о Мухаммаде Кадырове, который, предположительно, причастен к смертоносному теракту в Нью Йорке», — сообщает Alexalex, приводя фотографию разыскиваемого.‏

ФБР просит помочь общественность дать информацию о Муххамад Кадыров который причастен к смертоносному теракту в Нью Йорке pic.twitter.com/NuyHX7Wq0E — alexalex (@alexalex051069) November 2, 2017

«Исполнитель теракта на Манхэттене намеревался совершить второй теракт на Бруклинском мосту», — сообщает StanRadar‏.

Исполнитель теракта на Манхэттене намеревался совершить второй теракт на Бруклинском мосту https://t.co/vGISD5zI3o pic.twitter.com/gl9ZS8VNYX — StanRadar (@stanradar) November 2, 2017

ЦСКА и «Спартак» в Лиге чемпионов

ЦСКА со счетом 2:1 в гостях одержал волевую победу над швейцарским «Базелем» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Победа позволила армейцам сравняться по очкам с идущим вторым «Базелем», однако швейцарцы опережают россиян по дополнительным показателям. При этом ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

В то же время московский «Спартак» на выезде проиграл испанской «Севилье» со счетом 1:2. После четырех туров действующие чемпионы России занимают третье место в группе и также сохраняют шансы на плей-офф.

Также появилась информация, что болельщиков «Спартака» неласково встретила испанская полиция. Пользователи Twitter не оставили эти новости без внимания.

«Крутая победа ЦСКА! Там, где снова могли проиграть, взяли трудовые три очка. Заслуженно. П.С. Головина в основу сборной», — советует Иван Лосев.‏

Крутая победа @pfc_cska! Там, где снова могли проиграть, взяли трудовые три очка. Заслуженно. #БазельЦСКА П.С. Головина в основу сборной — Иван Лосев (@Ivanlosev87) October 31, 2017

«1-2 CSKA! Yes, sir!» — радуется Lotfi Wada‏.

«Базель» — ЦСКА 1-2! Wernbloom! What a turn around! Still fighting for qualification! (Какой поворот! Все еще борются за квалификацию!)» — радуется Stephen Fenton‏.

#БазельЦСКА 1-2!!!! Wernbloom!! What a turn around!! Still fighting for qualification!! @RusFootballNews — Stephen Fenton (@StephenFenton88) October 31, 2017

«Севилья» — «Спартак». После игры полиция не выпускала болельщиков из бара. Вышли через кухню и черный ход», — жалуется спартаковский болельщик Аrkady Lee.‏

После игры полиция не выпускала болельщиков из бара. Вышли через кухню и черный ход. #СевильяСпартак — Аrkady Lee (@leeadvocat2011) November 1, 2017

«ЦСКА — шесть очков в ЛЧ, «Спартак» — пять очков в ЛЧ», — радуется пользователь Дворовый.

ЦСКА - 6 очков в ЛЧ

Спартак - 5 очков в ЛЧ

Зенит Санкт - Петербург — дворовый (@clovvo) November 1, 2017

Аваков — сын Авакова

Сын главы украинского МВД Арсена Авакова — Александр Аваков, которого подозревают в коррупционных преступлениях, отпущен из-под стражи под подписку о невыезде и личное обязательство с обязанностью носить электронный браслет. Пользователи соцсетей охотно обсуждают проблемы, возникшие в семье Аваковых.

«Суд Киева обязал сына главы МВД Украины носить электронный браслет», — сообщает RuNews24.ru.

Суд Киева обязал сына главы МВД Украины носить электронный браслет#АлександрАваковhttps://t.co/q4SSNGeSoW pic.twitter.com/DMb8xJqfVU — RuNews24.ru Новости (@runews24ru) November 2, 2017

«Сыну главы МВД Украины не хватило электронного браслета: в связи с этим пока не уточняется, будет ли Александр Аваков вообще носить такой», — приводит интересные подробности пользователь с ником Субкомментарий‏.

Сыну главы МВД Украины не хватило электронного браслета: В связи с этим пока не уточняется, будет ли Александр Аваков вообще носить такой… — СубКомментарий (@Subcomments) November 1, 2017

«Александр Аваков вышел на свободу под личное обязательство после больших торгов. Авакову-старшему вернули сына», — сообщает Екатерина Уманец‏.

Александр Аваков вышел на свободу под личное обязательство после больших торгов… Авакову-старшему вернули сына, а... https://t.co/RWuIL8EaYJ — Екатерина Уманец (@Kekx79) November 2, 2017

«И сказал Александр Аваков: "Я не сбегу". Папой клянусь!» — шутит блогер с ником Разбор полетов‏.

И сказал Александр Аваков: "Я не сбегу". Папой клянусь! — Разбор Полетов (@raz_pol) November 2, 2017

«К концу дня (среды) в информпространстве Украины задержанный по "делу рюкзаков" Александр Аваков окончательно превратился в "сына Милосердова"», — вспоминает трогательного героя фильма «Гараж» пользователь с ником Вредная Евдокия.‏

К концу дня в информпространстве Украины задержанный по "делу рюкзаков" Александр Аваков окончательно превратился в "сына Милосердова" — Вредная Евдокия (@Alice_DCI) November 1, 2017

«В течение трех месяцев 2017 года — с 26 января по апрель — Аваков-младший постоянно проживал за пределами Украины. Имеет три загранпаспорта», — предупреждает блогер с ником Жизнь в резервации‏.

В течение трех месяцев 2017 года с 26 января по апрель Аваков-младший постоянно проживал за пределами Украины

Имеет 3 загранпаспорта pic.twitter.com/PLKUSI0bmi — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) November 1, 2017

«Никифорова и Александр Аваков, декабрь 2014 года, в тот самый период "дела рюкзаков". Комментировать не буду — пока», — пишет Oleg Panfilov‏, приводя соответствующую фотографию.

Никифорова и Александр Аваков, декабрь 2014 года, в тот самый период "дела рюкзаков"

комментировать не буду - пока pic.twitter.com/QAqZMJClWL — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) October 31, 2017

Напомним, убитая под Киевом два дня назад активная участница майдана и АТО Амина Окуева до первого замужества и принятия ислама носила имя Анастасия Никифорова.‏

1 Организация запрещена на территории РФ.